新田科技城｜業界倡研落戶企業次序、配合創科變化　免現「鬼城」

北部都會區核心新田科技城的《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》出爐，主力發展六大領域的創科產業，分5階段開發用地，目標2035年初步完成大概發展佈局，估算可為香港本地生產總值貢獻約2,500億元，創造超過30萬個全職工作崗位。香港創科發展協會創會主席陳迪源今早（21日）在電台節目中表示，政府需確保科技城的發展時序，近年創科行業方向有大變化，應審視「邊樣（創新科技）落戶先」會對香港發展有更大好處。



圖示新田科技城構想圖。

陳迪源在港台節目《千禧年代》說，上屆及現屆政府已投入共上千億元發展創科，但這些年來行業發展方向有大改變，認為政府在推動發展新田科技城時，要確保時序，考慮「邊樣（創新科技）落戶先」會對香港較好，以免出現「鬼城」情況。

他又指，政府計劃用10年時間發展新田科技城，與國際相比並不算長，如韓國等國家的創科基地亦非10年便建成。不過現時透過高才通來港發展的創科人員只佔兩成，在發展時政府不應只考慮人才的住宿問題，人才公寓固然好，但亦要考慮社區建設，以吸引人才留港「陪伴10年開發」。

香港創科發展協會創會主席陳迪源（右）。（資料圖片/黃金棋攝）

另外，陳迪源又指政府應同時發展物流、清關等「落地嘢」，冷鍊物流等亦要同時發展，方便日後創科發展。他續說，很多人羨慕創科業界有很多資源，其實該些資源是政府「本身好多錢預留」，是由以前規劃時已撥出，日後業界不可覺得有資源是順理成章。

新田科技城將以成立專屬公司的模式與市場共同參與開發，陳迪源認為該模式對社會、商界及創科行業的發展都有好處。對於外部競爭，他稱沒有將深圳視為對手，雙方應是互助互補關係。