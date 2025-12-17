中九龍繞道｜鄧家彪倡增巴士線行經　九巴稱需觀察、無加價壓力

中九龍繞道將於周日（21日）通車，九龍東立法會議員鄧家彪今日（17日）在電台節目中指，現時繞道「威力只發揮了一半」，期望明年茶果嶺段等通車後可再有提升。他認為22日上班日才是開通後最大考驗；又希望更多巴士線使用中九龍繞道。



九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕則在同一節目表示，已陸續推行更多巴士線經中九龍繞道行車，但目前需先觀察開通後情況。他又指看不到因中九龍繞道而有需要加價的壓力。



中九龍繞道（油麻地段）/中九龍繞道油麻地段貫通西九龍油麻地至東九龍啟德和九龍灣一帶，12月21日通車。（廖雁雄攝）

鄧家彪：未能直接改善商業區交通 通車後翌日最大考驗

鄧家彪在港台節目《千禧年代》指，中九龍繞道是一個重要里程碑，政府早已計劃連貫東西通道；雖然面臨各種限制，但最終「搞得掂」。不過，他指中九龍繞道目前「威力只發揮了一半」，期望明年茶果嶺段T6能帶來進一步改善。

他又認為，中九龍繞道目前尚未能直接改善商業區的交通，但有助觀塘居民更快地來往新界西等地。中九龍繞道周日通車，鄧家彪相信周一上班日將成為最大考驗；啟德區等出口或將有樽頸情況。

料駕駛者將減少用紅隧

鄧家彪認為，目前政府只能進行交通管理，待明年西隧港島出口新增行車線，相信會對情況有改善。他又認為未來駕駛人士將減少使用紅隧，屆時需進一步評估交通情況。

中九龍繞道開通後，將有8條巴士路線，在周一至周五繁忙時段行經，當中有3條是新路線。鄧家彪指，8條巴士線「步伐都係較小」，他希望在第一季過後能有更多日常巴士線行經中九龍繞道。

他指出，巴士服務通常涵蓋兩個區域，可能巴士公司擔心會影響其他區的乘客。他又建議，所有往機場的巴士線都經繞道行駛，普通市民及遊客便可享受繞道帶來的便捷，以及感受香港基建。

西行方向右線出口特別有雙白線管制，即是司機在中九龍繞道（油麻地段）的啟德出入位時，會見到最右線的行車線指示「祗往葵涌」。（廖雁雄攝）

增兩條新巴士路線 荃灣西、屯門去觀塘

簡學悕則說未來會有兩條新巴士線，由荃灣西出發，及由屯門去觀塘碼頭。他又指正推展更多巴士線連接新西北到九龍東，不過目前與政府態度一致，需先觀察繞道行車後的實際情況。被問到會否因此而加價，簡學悕稱政府規定巴士收費時，是否行經隧道或收費路段並不與車資掛鉤，長遠亦看不到有加價壓力。