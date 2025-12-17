酒樓女董事聘黑工表演蒙古舞　官稱非因疏忽犯案　判囚3個月

觀塘一間新張酒樓涉聘請黑工表演蒙古舞，被入境處派員放蛇拘捕。酒樓女董事及酒樓公司否認僱用不可合法受僱的人等12罪，案件今（17日）在沙田裁判法院裁決。裁判官施祖堯指，女董事曾言要循合法途徑招聘，她交托下屬處理後卻沒有跟進及確認舞者是否合法勞工，違反常理。施官指被告非因疏忽犯案，判她監禁3個月，就6項公司控罪判罰4.8萬元。被告申請保釋上訴定罪獲批，期間不得離港。



女被告黃朋珍，54歲，被控6項「為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人」罪，指她於2025年7月28日，在觀塘身為「恒生糧道飲食集團有限公司」董事，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇和周鈺皓為僱員。被指由黃朋珍擔任董事的公司則被控6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。

女被告黃朋珍(右)罪成被判入獄3個月，獲准保釋等候上訴。(陳曉欣攝)

承認事實指，6名非法被僱用的員工，包括張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓，均持「往來港澳通行證」來港，由2025年7月27日獲准來港至同年8月3日，期間6人並非可合法受僱的人士。

放蛇入境處職員見表演者上台跳舞

裁判官施祖堯裁決指，放蛇的入境處職員供稱觀察到表演者上台跳舞，並在房間發現舞者財物，裁定他們全為誠實證人。相反，被告說法違反常理，她作為新張酒樓的老闆，卻指她除了付5000元蒙古舞表演費外，將表演的安排交托人事經理處理，沒過問表演者身份、場地安排和勞工法例等問題。

施官指環境證供亦充分

施官認為，被告沒可能不向經理確認表演者能否在港合法工作，拒納其證供，又指本案環境證供非常充分，如酒樓菜單上印了舞者照片和表演內容的字眼，該蒙古舞表演是在晚市時段進行，目的是為了推廣業務。

被告作為老闆必然了解招聘細節

施官又指，被告作為老闆負責決定重大事情，她必然會了解招聘細節，舞者不會無緣無故為酒樓表演，舞者在被告批准下才可以使用酒樓的舞台，舞者的財物亦放在酒樓一房間內，官裁定舞者是被告公司的僱員，裁定被告及公司所有罪名成立。

被告承認日後辦相關活動會嚴格審核資料

辯方求情指，被告承諾日後舉辦活動時會嚴格審核資料，她獲一名觀塘區議員為她寫求情信。 辯方望法庭考慮到被告對社區的貢獻，從輕發落。

官指被告非疏忽犯案

施官判刑指，本案沒有剝削員工情況，涉及的6名非法勞工均在同一時間表演。被告並非因疏忽犯案，判她監禁3個月，就6項公司控罪共判罰4.6萬元。

案件編號：STCC 3150/2025、STS 7479-7484/2025