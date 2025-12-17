港大論文引AI虛構文獻 葉兆輝卸任社科院副院長 博士生紀律處理
撰文：譚曉彤
港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘（Yiming Bai）一篇有關香港生育率低迷的論文，上月初被揭發引用多篇不存在的文獻，社會科學院副院長葉兆輝為通訊作者。
港大今日（17日）表示完成調查，確認部分引文為人工智能生成的虛構文獻，博士生未作申明。大學已採取紀律處分，包括葉兆輝已卸任社會科學院副院長及研究事務相關職務，以及向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。
社工系博士生論文 指香港生育率低迷因結婚率下降
該論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》（40年來香港生育率變化)，探討過去40年本港生育率下跌的驅動因素，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘（Yiming Bai）、港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝（Paul Yip）、港大統計與精算學系副系主任屈錦培（K. P. Wat），以及政府統計署統計師、內地學者等。
港大：已採取紀律處分及相應措施
港大表示已完成調查，確認論文部分引文為人工智能生成的虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明，該論文通訊作者為社會科學學院葉兆輝教授。
大學已採取紀律處分及相應措施，包括葉兆輝已卸任學院副院長及研究事務相關職務，以及向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。
港大將加強培訓所有研究人員，範疇涵蓋根據人工智能應用的既定規範及指引進行強制性培訓及考核，維護學術誠信。校方重申對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持最高標準，所有港大研究人員必須確保研究質量及操守達至國際水平。
