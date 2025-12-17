2025年恒隆數學獎頒獎禮　香港中國婦女會中學學生奪金獎

由恒隆地產有限公司與香港科技大學合辦的2025年恒隆數學獎，得獎名單揭曉，並於周三（17日）晚舉行頒獎典禮，教育局局長蔡若蓮、恒隆地產董事長陳文博、香港科技大學校長葉玉如出席及致辭。



教育局局長蔡若蓮（左）、恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授（右）頒發2025年恒隆數學獎金獎予香港中國婦女會中學的李兆旻同學。（主辦方提供圖片）

今屆恒隆數學獎反應熱烈，吸引全港逾50所中學、近100支隊伍競逐。每支參賽隊伍在指導老師的帶領下，自行擬定數學研究題目，進行深入研究並提交報告。所有報告均通過由國際知名學者與教育家組成的學術委員會，經過多輪嚴格評核。

聖保羅男女中學奪銀獎 皇仁書院摘銅

今屆金獎由香港中國婦女會中學的李兆旻摘得，其得獎研究報告為「Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: An Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals」。

銀獎及銅獎則分別由聖保羅男女中學的黃鉅霖、李欣霖、盧晉林、喬樂熙和黃卓樂，以及皇仁書院的傅思皓、高潤彤、濮愷俊和楊懷堃奪得。各得獎隊伍深入鑽研艱澀的數學領域，其研究成果盡顯超卓的解難能力、創造力與嚴謹的學術精神。

2025年恒隆數學獎得獎隊伍與一眾嘉賓合照，包括教育局局長蔡若蓮、恒隆地產名譽董事長陳啟宗、恒隆地產董事長陳文博、恒隆地產行政總裁盧韋柏、恒隆地產首席財務總監趙家駒、香港科技大學校長葉玉如、恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授、恒隆數學獎督導委員會主席莫毅明教授等。（主辦方提供圖片）

沃爾夫數學獎得主參與專題研討環節

典禮的另一焦點，是主題為「無處不在的數學：『探索』的語言」的專題研討環節，由兩位重量級學者進行對談。主講嘉賓包括2017年沃爾夫數學獎得主、2025年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授，以及2022年未來科學大獎得主、恒隆數學獎督導委員會主席兼學術委員會成員莫毅明教授。兩位頂尖數學家深入剖析了數學教育的未來格局，並探討在科技日新月異的時代，年輕一代應如何裝備自己，以迎接挑戰、脫穎而出。

恒隆數學獎於2004年創立，每兩年一屆，旨在啟發中學生發揮數理創意，自主踏上研究探索之路。獎項創立超過20載，至今已吸引逾200所學校、超過2,800名學生參與，呈交逾500份專題研究報告。

恒隆地產為每屆比賽撥捐港幣250萬元，其中100萬元為獎金，餘下款項則用於支持香港科技大學提供學術諮詢、評審過程、比賽行政管理，以及教育推廣活動等重要項目。科大亦贊助進修獎學金，支持由得獎學校推薦的老師攻讀該校的教育數學理學碩士課程，在學術與教學方面持續深造。