恒隆數學獎公開講座　與愛滋病專家何大一會面　探討未來醫學發展

為了慶祝恒隆數學獎成立20年,恒隆地產夥同亞洲協會香港中心合辦公開講座,探討醫學科學的創新技術。美國艾倫戴蒙愛滋病研究中心主任何大一教授,以及香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長、有「無創產檢之父」之稱的盧煜明教授,於本月26日(周一)將出席「From Lab to Life: How Science Rewrites the World」座談會進行對話,屆時將由香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院馬桂宜教授主持,歡迎公眾參與。



美國艾倫戴蒙愛滋病研究中心主任何大一教授,以及香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明教授將會出席座談會。(恒隆提供)

何大一教授是愛滋病研究的先驅,他在高效抗逆轉錄病毒治療方面的開創性研究結果,將曾經被視爲絕症的愛滋病轉變為可以控制的慢性病,拯救了無數生命,改寫了醫學史的進程,徹底改變了科學家們一直以來對愛滋病毒的認識,以及對愛滋病的療法。

盧煜明教授研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法,憑藉革命性的產前檢測技術,令世界各地孕婦能及早檢測唐氏綜合症和多種遺傳疾病,贏得「無創產前檢測之父」的美譽。盧教授的專業範疇還涵蓋創新的無創癌症檢測,如早期鼻咽癌的篩查,他於2023年獲選為中國科學院院士、於2014年榮獲費薩爾國王國際醫學獎。

講座將於8月26日(星期一)下午5:30至6:45在亞洲協會香港中心舉行,登記及講座詳情請參閱大會網頁。