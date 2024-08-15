恒隆數學獎公開講座 與愛滋病專家何大一會面 探討未來醫學發展
撰文：凌雯靜
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為了慶祝恒隆數學獎成立20年，恒隆地產夥同亞洲協會香港中心合辦公開講座，探討醫學科學的創新技術。美國艾倫戴蒙愛滋病研究中心主任何大一教授，以及香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長、有「無創產檢之父」之稱的盧煜明教授，於本月26日（周一）將出席「From Lab to Life: How Science Rewrites the World」座談會進行對話，屆時將由香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院馬桂宜教授主持，歡迎公眾參與。
何大一教授是愛滋病研究的先驅，他在高效抗逆轉錄病毒治療方面的開創性研究結果，將曾經被視爲絕症的愛滋病轉變為可以控制的慢性病，拯救了無數生命，改寫了醫學史的進程，徹底改變了科學家們一直以來對愛滋病毒的認識，以及對愛滋病的療法。
盧煜明教授研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，憑藉革命性的產前檢測技術，令世界各地孕婦能及早檢測唐氏綜合症和多種遺傳疾病，贏得「無創產前檢測之父」的美譽。盧教授的專業範疇還涵蓋創新的無創癌症檢測，如早期鼻咽癌的篩查，他於2023年獲選為中國科學院院士、於2014年榮獲費薩爾國王國際醫學獎。
講座將於8月26日（星期一）下午5:30至6:45在亞洲協會香港中心舉行，登記及講座詳情請參閱大會網頁。