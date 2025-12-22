中九龍繞道「副作用」？龍翔道車流及堵塞情況紓緩　觀塘道車流增

斥資超過420億元興建的中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車，在開通前的上班日及今日（22日）通車後首個工作日，《香港01》早上做了一個龍翔道的實測對比，了解中九龍繞道通車，龍翔道此條「舊路」的變化。



從行車時間而言，今日經龍翔道從新界西的荃灣往九龍東的觀塘，比上星期快了6分鐘，而龍翔道繁忙時間路面狀況在繞道開通後，龍翔道變得暢順，車流輛及行車時間減少，反而觀塘道比中九龍繞道通車前擠塞。



有的士司機表示，中九龍繞道通車後，啟德隧道東行不能直上觀塘繞道，前往藍田及將軍澳的車輛需轉駛觀塘道，令車流增加，或許是中九龍繞道「副作用」。



今日是中九龍繞道油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。（梁鵬威攝）

上周四（18日）早上的龍翔道實測，8時11分於荃灣西地鐵站旁海貴路開車，途徑3號幹線及龍翔道，耗時約32分鐘到達觀塘apm。當日，車輛起行約9分鐘後，於8時20分到達龍翔道及呈祥道交界，其後於龍翔道豐力樓及黃大仙位置一度阻塞，於12分鐘後才駛完龍翔道到觀塘道，最後於8時43分到達觀塘apm。

星期四（18日）早上，荃灣西向觀塘方向，車輛於龍翔道豐力樓及黃大仙位置一度阻塞。（何穎賢攝）

同日8時50分，記者從apm駛向葵涌永得利廣場，耗時約24分鐘，較非繁忙時間多約6分鐘。路面情況比起新界西駛向觀塘東較順暢，但駛經龍翔道及呈祥道時仍因車流量多，稍有堵塞，最後於9時14分到達目的地。

到今日（22日）於相若時間實測同樣道路，早上8時25分於荃灣西地鐵站乘搭的士，耗時約27分鐘到達觀塘apm，比上星期實測時快6分鐘。龍翔道路面較上星期四少車，未出現阻塞情況，僅在龍翔道末端有約2分鐘慢駛狀況，全程用約8分鐘。不過，駛向觀塘道後出現阻塞及慢駛情況。同日9時15分，記者從apm駛向葵涌永得利廣場，耗時約18分鐘，較星期四少約6分鐘。路面情況良好，車流量不多，一路順暢通行。

中九龍繞道通車翌日，龍翔道繁忙時段的路面較上星期四少車，未出現阻塞情況。（林子慰攝）

的士司機袁先生擔憂，日後麗港城一帶、常怡道及觀塘道將更加堵塞。（林子慰攝）

的士司機：中九龍繞道有助疏散龍翔道車流 憂塞觀塘道、常怡道

的士司機袁先生表示，中九龍繞道（油麻地段）可以疏散龍翔道車流，「多咗條路始終都有幫助，就好似你屋企多咗個人搵錢，減輕經濟（壓力）」。現時中九龍繞道往觀塘方向的出口是麗港城一帶，司機指該路段原先已塞車，擔憂日後因車輛聚集，情況更嚴重；另外，繞道開通後，啟德隧道出來的車輛不能直接駛上觀塘繞道，要經常怡道、宏照道，再到觀塘繞道，又或者駛經觀塘道去藍田及將軍澳方向，車流輛增加，或致常怡道及觀塘道堵塞。