中九龍繞道實測｜啟德出口轉雙白線　入錯線直上觀塘繞道到麗港城

中九龍繞道油麻地段今日（21日）上午10時正式通車，其中一條來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，必經的加士居道天橋等路段經常塞車。《香港01》今日邀請觀塘區議員梁思韻駕車，實測新路來回交通及路線情況。



其中在東行方向啟德出口有三個出口，左一行車線往啟德和九龍灣，左二行車線往觀塘商貿區，右邊兩條行車線都往郵輪碼頭。左一線和左二線在隧道段為虛線分隔，接近出口一段路，地面兩度標示左二線只往觀塘繞道，一出出口，虛線變雙白線，即不可再轉線，前往啟德和九龍灣的駕駛人士如未及早切線，就只能直往上觀塘繞道，最快要到麗港城出口才可回頭。梁思韻亦一度因此轉入了觀塘繞道，「有些雙白線及雪糕筒......如果你來觀塘，不讓cut左線，那條路......後面可能開始製造一些車龍。」



梁思韻預計，繁忙時間的觀塘區擠塞問題嚴重，要待中九龍繞道連接將藍隧道才可進一步舒緩，建議當局可在觀塘區內安裝更多交通燈調節系統。



中九龍繞道油麻地段在12月21日冬至啟用，運輸及物流局局長陳美寶（左一）等在中九龍繞道（油麻地段）行政大樓直擊通車一刻。(鄭子峰攝）

中九龍繞道油麻地段在12月21日冬至啟用。東行方向啟德出口有四條行車線，左一為往啟德及九龍灣（3C出口），左二為經觀塘繞道往觀塘商貿區（3B出口），右邊兩條線往啟德郵輪碼頭（3A出口)，三個出口都劃上雙白線，不可切線，須提早選定。(鄭子峰攝）

觀塘區議員梁思韻駕車實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，西行過程大致暢通，但在回程東行經中九龍繞路，臨近啟德出口卻有一易出錯位置。（楊凱力攝）

中九龍繞道油麻地段今日上午10時正式通車，《香港01》同一時間邀請觀塘區議員梁思韻駕車，實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線。西行實測路線大致暢順，但在東行回程時，經中九龍繞路後臨近啟德出口，卻遇到易出錯位置。

東行方向啟德出口揀線往觀塘 只可以上觀塘繞道

「大部份人揸車，我們計算都是省時間、會否塞車為標準。」中九龍繞道中途有指示牌往觀塘商貿區，靠左駛，與往啟德和九龍灣出口同一行車線。

梁思韻在東行方向啟德出口，選了往觀塘商貿區，目的地為裕民坊。但只可以上觀塘繞道，「沿路見到去九龍灣不能左轉，有些雙白線及雪糕筒，因為大部份如果走那邊那條路的人，都是想去商貿區，如果你來觀塘，不讓cut左，那條路你剛才見到很明顯，我們都要看一看後面，已經開始會製造一些車龍。」

梁思韻最終要駛上觀塘繞道，在麗港城出口落地面，左轉偉業街駛入商貿區，兜多個路口及燈位才入返裕民坊，整個行程時間約19分鐘。

「如果塞回觀塘商貿區，那個路口又塞十分鐘的時候就，好像得不償失，所以有人會想仍然走舊路就算了。」梁思韻指觀塘出去西行的確十分方便，但若果回程時誤入觀塘繞道，「最主要它是要繞觀塘商貿區 ......這樣再繞一個圈亦都是很多交通燈、很塞的，你預不到時間它塞那個路口。」

中九龍繞道東行方向啟德出口有四條行車線，均為虛線。左一行車線往啟德和九龍灣，左二行車線往觀塘商貿區，地面寫明「衹往觀塘繞道」，右邊兩條行車線都往郵輪碼頭。

記者翻查駕駛指示，往觀塘商貿區的行車線，臨近出口，地面有兩次中英文提示「衹往觀塘繞道」，到出口不久就變雙白線，即不可再切換。如不熟路的駕駛者未及時切線，有可能選錯出口，最近要到觀塘繞道麗港城出口才可落地面再回頭。

通車首日司機行錯路 「風琴位」連切兩條雙白線

今日通車後，在該出口位置，不時有司機到了雙白線後才發現行錯路，如想到啟德和九龍灣出口，選了觀塘商貿區出口，或反過來想往觀塘商貿區，選了啟德和九龍灣出口。有人就在兩車線的「風琴位」，夾硬切線回「正途」，更有人誤入郵輪碼頭出口，要連切兩線到啟德和九龍灣出口。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，道路使用者仍需要時間熟習新路，未必能提早選定合適的行車線。他舉例指，經紅隧往銅鑼灣，假如不熟路走右線，離開隧道時要連切兩線才可到銅鑼灣，兩者情況相似。他提醒司機，行新路前應先在網上了解更多關於出入口的資訊，走錯路亦切勿「硬cut」。

李耀培又認為，當局可以在隧道入口前，盡量提供更多不同線所前往方向的資訊，提早選定合適行車線。

梁思韻表示，以往在觀塘繞道有很多的塞車問題，源自於因為將軍澳出來的車，認為如明年中中九龍繞道打通將南隧道，由東邊去到西邊可一直接行中九龍橋道或上三號幹線，「車輛在將軍澳那邊就不會再頂回到我們觀塘，整件事就會暢順了很多。」