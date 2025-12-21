中九龍繞道｜運輸署：密切監察首個工作日交通　籲市民規劃行程

中九龍繞道（油麻地段）周日（12月21日）通車，運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察，稱首日繞道來回方向，以及原有九龍東西行主要幹道包括龍翔道及加士居道等交通大致暢順。中心會密切監察周一（22）首個工作天、特別是繁忙時段的整體交通情況，包括繞道與現有道路網接駁的路段，以至港九新界主幹道的車流和公共運輸服務情況。



2025年12月21日，中九龍繞道（油麻地段）通車，運輸署稱首日繞道來回方向，以及原有九龍東西行主要幹道包括龍翔道及加士居道等交通大致暢順。（運輸署Facebook圖片）

籲乘客及早了解巴士路線 署方已督導巴士公司協調

運輸署呼籲，駕駛者、運輸業界和市民應提早計劃行程，預留時間適應新路線和調整出行模式。此外，運輸署呼籲乘客及早了解新安排下行經繞道的專營巴士路線、車站位置及服務時間。署方已督導巴士公司密切留意有關路線的運作情況，並預留後備車輛和人手，應對乘客需求。

小部份駕駛者需時適應 出口道路分支位置已實施臨時措施

運輸署指出，繞道設計與其他道路同樣採用嚴謹標準。根據首日的觀察，大部份駕駛人士按照交通標誌及道路標記安全使用繞道；但小部份駕駛者因需時適應新的交通安排而在繞道啟德出口較遲選定行車線。

運輸署已在繞道出口道路分支位置實施臨時交通措施，加強防止引致安全風險的駕駛行為；亦會在適合的位置增加道路標記，協助駕駛人士盡早選定行車線前往不同地區。

此外，部份駕駛人士在啟福道未按照道路標記的指示而進入只准巴士駛入的行車線前往觀塘繞道。運輸署呼籲駕駛人士注意，啟福道的交通措施主要是利用觀塘繞道兩個入口，分流來自中九龍繞道及啟德隧道的車輛，減少車輛切線，以提升安全。

因此，原有沿啟德隧道前往觀塘繞道的車輛，現時可選擇靠左，途經常怡道使用觀塘繞道較下游的另一入口前往目的地。