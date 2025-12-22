中九龍繞道首個工作天　陳美寶視察：周日通車至今約5萬車次使用

中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車，今日（22日）是首個工作天，早上8時前繞道交通暢順，而昨日開通首日，有駕駛人士在啟德出口時較遲選定行車線，在「風琴位」切雙白線改道，運輸署今於有關「風琴位」增設交通告示。運輸及物流局局長陳美寶今早視察中九龍繞道首個工作天運作，指通車至今約5萬車次使用，又指繞道起了分流作用，加士居道等主要幹道交通有明顯改善，早上通勤時間相當暢順。



中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車，今日（22日）是首個工作天，早上8時前繞道交通暢順。（梁鵬威攝）

運輸及物流局局長陳美寶今早視察中九龍繞道首個工作天運作後指，繞道通車至今有約5萬車次使用，對九龍的其他主要幹道起了分流作用。（梁鵬威攝）

運輸及物流局局長陳美寶今早視察中九龍繞道首個工作天運作後指，繞道通車至今有約5萬車次使用，對九龍的其他主要幹道起了分流作用。（梁鵬威攝）

陳美寶表示，由昨日開通至今，已有約50,000駕次車輛使用中九龍繞道，運作大致暢順，新路對加士居道天橋等其他主要幹道有顯著分流作用。她又指，昨日開通後，有唔少駕駛人士、包括巴士等使用繞道，今早已有16班巴士開出，包括機場路線。

路政署署長邱國鼎表示，經過留意首日行車狀況及傳媒報道，認為在路牌指示上有需要優化，將作三大改善措拖。（梁鵬威攝）

路政署署長邱國鼎表示，經過留意首日行車狀況及傳媒報道，認為在路牌指示上有需要優化，將作三大改善措拖。東行出口有司機未能選定合適出口需要切線，署方會在路面加設兩組標記，協助他們選定適合行車線，其中一組已在昨晚完成。啟德隧道北行出口在繞道通車後，只有巴士可切線到觀塘繞道，惟昨日有不少司機都無留意地面指示，署方會在巴士線前加設告示提醒。

至於西行九龍灣入口，署方表示，會在附近道路加設指示，標明不同行車線將會進入啟德隧道還是中九龍繞道。

中九龍繞道油麻地段周日通車，城巴今日起開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線A28X，方便將軍澳及日出康城居民前往機場及港珠澳大橋香港口岸。九巴亦表示，將有7條路線行經中九龍繞道。