中九龍繞道首個工作日　往啟德切雙白線亂象屢生　貨車、的士皆有

今日（22日）是中九龍幹線油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。昨日通車首日，不少車輛未熟悉新路，啟德出隧道後，於往啟德及觀塘繞道車線中間的「風琴位」切雙白線，險象環生。當局今在有關「風琴位」增設交通錐（雪糕筒），不過仍有不少車輛在臨急切違規改線。



12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

12月22日是中九龍繞道油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

12月22日當局在中九龍繞道有關「風琴位」放置了交通錐（雪糕筒），但仍有車輛違規切線改道。（梁鵬威攝）

中九龍幹線油麻地段，啟德出隧道後有4條行車線，左一往啟德及九龍灣，左二經觀塘繞道往觀塘商貿區，右一及右二均往郵輪碼頭。其中左一及左二行車線中間有雙白線，運輸署在「風琴位」放置交通錐，以防有車輛臨時切線。

不過，今早仍有兩三架車輛臨時切雙白線改道。有貨車原往觀塘繞道，於「風琴位」前臨時切線，改往九龍灣方向。

中九龍繞道分兩段，油麻地段全長4.7公里，九龍灣段則約3公里。中九龍繞道油麻地段現時未開始收費，會在2026年整條繞道全線通車後才收8元。