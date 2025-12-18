宏福苑大火殉職消防員何偉豪設靈 女友花圈放中央：不思量自難忘
撰文：賴卓盈 羅日昇
出版：更新：
大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。何偉豪的靈堂掛着「浩氣長存」橫匾，何偉豪遺照前方的中央，放有與何偉豪拍拖多年女友的心形花圈，花牌上寫著：「痛徹心扉」、「不思量，自難忘」。
紅磡世界殯儀館外放滿花牌 包括多個政府部門及陳國基等
大火中殉職的37歲消防員何偉豪，今日於紅磡世界殯儀館設靈，殯儀館外放滿花牌，當中不少來自政界和政府部門，包括勞工處、消防處、勞福局、懲教署、民政事務署，以及政務司司長陳國基等。
靈堂掛着「浩氣長存」橫匾 女友心形花圈寫：痛徹心扉
何偉豪的靈堂掛着「浩氣長存」橫匾，何偉豪遺照前方的中央，放有與何偉豪拍拖多年女友的心形花牌，花牌上寫著：「痛徹心扉」、「不思量，自難忘」。
消防處早前表示，將於明天上午9時至9時30分，在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。
宏福苑火災｜消防員何偉豪殉職有騙徒扮家屬募捐 附官方捐款途徑宏福苑火災｜37歲消防員何偉豪英勇殉職 消防處為其家人募捐大埔火災｜沙田消防局下半旗誌哀 市民心意卡悼殉職何偉豪宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪同袍發文悼念：落更喇，好好休息宏福苑五級火｜鄧炳強對消防員何偉豪殉職深感悲痛 向家屬致慰問