今日新聞8分鐘｜找換店遭4賊掠10億日圓｜安全島水馬夾窄收工迫爆

宏福苑大火殉職消防員何偉豪設靈 街坊送花牌：感謝您生命救生命

於大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，消防處明日（19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。今午世界殯儀館外，有多個政府部門及官員送上花牌，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國等。不少大埔街坊亦送上心意，有宏福苑住戶留言「一路走好」。

宏福苑火災｜參考屋苑災前租金釐訂補助額 租戶不再獲現金補助

宏福苑五級火逾1,900戶受影響，政府今日（18日）宣布動用大埔宏福苑援助基金12億元，未來兩年業主每年可獲發15萬元租金補助及一次性5萬元搬遷補助，協助租住私人市場單位。政務司副司長卓永興表示釐訂15萬元金額參考宏福苑火災前的租金水平，強調運用援助基金需平衡多方面因素，用得其所。政府又相信會有長遠安置方案出爐，因此兩年補助期足夠。

宏福苑的租客亦能獲得5萬元搬遷補助，政府表示由於租客並非以宏福苑為永久居所，這是援助基金最後一個針對租客的現金補助，相信他們有彈性在私人市場尋找新住處。

車cam｜大埔公路泥頭車疑避鐵騎士失控亂舞 貨Van遭攔腰撞夾困

大埔公路今日 （17日）發生驚險交通意外。網上有車cam片段顯示，傍晚5時許，一輛泥頭車沿沙田路往沙田方向行駛，駛至御龍山對開時，準備匯入大埔公路沙田段支路，懷疑前方一輛電單車因路面水氹收慢，尾隨泥頭車收掣不及，於是扭左軚撞毀石壆，火花頓時四濺。

泥頭車撞壆後，餘波未停再反彈，失控橫跨兩條行車線，攔腰猛撼大埔公路上右線的客貨車，客貨車卡在泥頭車與石壆之間，兩車摩擦往前滑行一小段，慶幸意外中鐵騎士避過一劫。有網民留言指「26( 電單車）今次真係險過剃頭」，亦估計泥頭車「跟車太貼」肇禍。

新蒲崗安全島被水馬夾擊變窄 多人收工過馬路 站島外衝燈險捱撞

網上流傳多條影片，新蒲崗彩虹道近大有街、啟鑽苑對出，正值晚上放工時段，多人按照燈號過馬路，但中間安全島左右兩邊位置擺滿紅色和白色水馬，令到安全島空間變得非常狹窄。大量行人難以一時之間穿過安全島，需要慢慢前往對面行人路，有途人形容：「好多人，我以為自己要去倒數」。

上環找換店職員疑遭4賊持刀搶劫 掠$10億日圓登車逃去 一男被捕

上環發生搶劫案。今日（18日）上午9時06分，警方接獲一名找換店男職員報案，報稱在皇后大道中181號對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，賊人搶走10億日圓（即接近5000萬港元）後往皇后大道中西行方向逃去。

警方接報到場，人員在蘇杭街138號對開發現懷疑涉案七人車，相信賊人得手後登車逃去。經調查後，一名男子涉嫌搶劫被捕，被帶往中區警署調查，案件交由港島總區重案組跟進。據悉，案件涉及新紀元廣場一間找換店。

大角咀海泓道泥頭車翻側 泥石散落一地

今日（18日）下午1時16分，警方接報，大角咀海泓道近油麻地警署一輛泥頭車翻側，男司機自行爬出車外。救援人員到場，司機受輕傷，在場接受治理後毋須送院。

啟德私家車拒查逃走傷兩警 29歲男子涉狂亂駕駛及阻差辦公被捕

東九龍總區衝鋒隊人員昨日（17日）下午啟德德朗邨德瓏樓對開巡邏期間，發現一輛白色私家車停泊在上址，形跡可疑，遂上前截查，其間司機不聽從警員指示，駛走私家車企圖逃去，釀成兩名警員受傷。

經初步調查，人員其後於地點荃灣荃華街3號一酒店拘捕該名29歲姓施男司機，涉嫌狂亂駕駛及妨礙警務人員執行職務。他現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進。

內地無人機「黑飛」逼近民航機航線 李子雄斥：拿飛機乘客開玩笑

12月8日，香港藝人李子雄在抖音發布影片，斥責有人不顧他人安危進行高空「黑飛」，挑戰航空安全底線，「嚇死我了，無人機和飛機飛得一樣高，還是在最繁忙的航線上，這不是飛無人機啊，這是拿飛機上的人開玩笑」。

廁格內吸煙玻璃即變透明 深圳羅湖商場禁煙措施引熱議

綜合內媒報道，有網民在深圳羅湖商場的男廁所拍到了一扇特殊的門，上面寫着「吸煙將使玻璃門變透明」，有人表示支持商場做法，但也有民眾認為該行為可能侵犯個人私隱。