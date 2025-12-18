劉國勳倡善用北都對接十五五規劃　卸任後將重啟北部都會發展聯盟

國家主席習近平指示香港主動對接「十五五規劃」，民建聯立法會議員劉國勳建議善用北都發展全面對接，包括跟内地建立「聯合政策包」，與大灣區城市分工發展等。他表示卸任立法會議員後，會重新開始「香港北部都會發展聯盟」工作，以城市規劃師和測量師等資格參與北都建設。



劉國勳指，香港可透過北都專屬法例，與大灣區9個城市主動對接，打破傳統行政壁壘，實現跨區域聯動，同時因地制宜推進改革。他並建議跟内地建立「聯合政策包」，例如提供跨境產業空間「買一送一」模式，以「香港基地及內地配套」形式實現研發生產銷售的整體佈局。

劉國勳表示，若要加快北都整合發展，應聚焦香港北都優勢佈局，與其他大灣區城市分工發展。北都應集中資源優先發展大學教育城及國際醫療中心相關產業，讓大學城與第三間醫學院形成協同效應，實現「產、學、研」有機結合。

劉國勳表示，擔任議員期間一直推動新界北發展，累積不少人脈，相信未來都會與不同黨派合作。卸任之後，他會重新開始「香港北部都會發展聯盟」工作，以城市規劃師和測量師等資格參與北都建設。

劉國勳具體建議︰

1．專屬法例創深化改革空間

政府計劃明年內向立法會提交草案，就加快發展北都訂立專屬法例，認為香港可以透過北都專屬法例與大灣區內地九市要素市場化配置綜合改革試點主動對接，打破傳統行政壁壘，實現跨區域聯動，同時因地制宜推進改革。

2．強強聯手與灣區協同發展

要推動北都與大灣區城市協同發展，例如與深圳前海、廣州南沙等自貿區建立更緊密合作，推出「聯合政策包」、共建「聯合產業園」、設立「聯合資金池」，共同推動市場項目落地；

*「聯合政策包」：建議研究與大灣區九市共同制訂「聯合政策包」，例如提供跨境產業空間「買一送一」模式，以「香港基地+內地配套」形式實現研發生產銷售的整體佈局。

*「聯合產業園」：建議鼓勵內地國資與港資在北都合作成立園區公司，發揮國企產業資源豐富、政策支持的有力優勢，結合香港國際化程度高、事務處理靈活的特點，實現優勢互補和收益分配。

*「聯合資金池」：是收益共享機制以保障合作穩定長期的基礎，建議從鼓勵境內國資與港資在北部都會區合作成立園區公司，以及共同籌建灣區基金兩方面著手推進。

3．分工發展先專注優勢產業

欲加快北都整合發展，應聚焦香港及北都優勢佈局，與其他大灣區城市分工發展。北都應集中資源優先發展北都大學教育城及國際醫療中心相關產業，讓大學城與第三間醫學院形成協同效應，實現「產、學、研」有機結合。