宏福苑大火｜業主嘆每月$1.25萬租津不夠　地產代理指細價盤緊絀

大埔宏福苑大火造成逾百死傷，政府下周起向業主發放每年15萬元、即平均每月1.25萬的租金補助。有居民認為租金補助不足夠，並稱從居民群組獲悉，有家庭因孩子在大埔讀書，火災後在區內租下月租1.5萬元的單位暫住，但自從政府公布派發租金補助，被業主要求加租至2萬元。有地產代理商指，區內租盤供應一向緊張，月租1.25萬元或以下的單位只有很少，因大多租盤在暑假期間已被留學生租下。



大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命。（夏家朗攝）

業主下周起獲發租金補助 如入住過渡屋 料明年2月起須交租

政府表示，下周一（22日）起向所有宏福苑業主發放每年15萬元、即平均每月1.25萬的租金補助，為期兩年，以及派發一次性5萬元的搬遷補助。如業主收取資助後繼續居住於過渡性房屋等政府資助單位，預計需於明年2月開始向營運機構交付租金。

至於受影響租戶，政府會向所有選擇自行在私人市場租住單位的租戶發放一次性5萬元的搬遷補助。民青局局長麥美娟今早接受電台訪問時補充，如他們選擇繼續住在過渡性房屋等，可獲免租至明年5月31日，此後便需與營運者審視是否符合入住資格，並需繳付相應租金。

大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命。（資料圖片/夏家朗攝）

火災痛失雙親 災民不滿政策「朝令夕改」或成二次傷害

居於宏福苑的蘇先生質疑，政府於11月底曾表示「必確保居民有免費住屋，直至重建家園」，惟不足一個月後「反口」，現在要求災民用市民捐助的善款交租，與災民「用自己錢租樓」沒分別。他目前住在錦田七星崗的過渡性房屋，但指政策「朝令夕改」，未知會否設下居住期限，憂慮未來或要覓新租盤。他感嘆在火災痛失雙親，至今仍未能尋獲母親的遺體，又要忙於處理父親身後事，他指若政府持續更改政策，恐對災民構成二次傷害。

蘇先生在大埔住了40年，平日也在區內上班，一直希望遷回大埔。至於每月1.25萬元的租金補助是否足夠？他擔心即使覓得新租盤，業主也會加租；又認為區內租盤不足以容納宏福苑近2,000戶居民。

居民指有業主加租5000元 批訊息混亂

另一名宏福苑居民、現已退休的李先生表示，從居民群組獲悉，有家庭因孩子在大埔讀書，火災後在區內以月租1.5萬元暫租住單位，但自從政府公布派發租金補助，業主要求加租至2萬元。他認為每月12.5萬元的補助並不足夠，並應增至1.5萬元，「原先個單位最細都400幾（平方）呎，係咪應該比返同等租值，好似附近大埔中心咁？好多細路（返學）或者（大人）返工都係大埔區，或者沙田新界上水。」

他說明白今次是史無前例的災難，但認為政府訊息混亂，舉例事發後數日他獲告知過渡性房屋只會免租一個月，及後政府公布安排免費入住直至重建家園，現在再改為派發補助金交租，「好似擠牙膏咁，突然擠啲（補助）畀你，但之後又變，又推翻噚日。」

他目前暫住在胞兄的居所，仍未獲安排入住政府中轉屋，因部份項目地理位置不合適，「我啲親人全部都喺沙田，但有啲（項目單位）喺柴灣⋯⋯最重要係（政府）未話畀我知幾時有個方案，我驚一攞到個單位，可能一年後又可以搬返去，咁我呢一年咪好辛苦？」他敦促政府盡快訂立長遠安置方案。

大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命，令數千人流離失所。（資料圖片）

地產代理：區內租盤供應緊張 甚少月租1.25萬元或以下單位

位於大埔的安富物業代理物業顧問盧小姐說，自政府昨（18日）公布派發補助金後，至今兩日共已接獲7、8宗涉宏福苑居民的租盤查詢，「突然多咗好多」，通常是租值約1.1萬元的兩房單位，今日更簽了一宗訂單，形容兩名顧客需要同時爭奪。

她指區內租盤供應本來已經緊張，月租1.25萬元或以下的單位只有很少，因大多租盤在暑假期間已被留學生租下。至於政府公布新措施後，租金有否上漲？她說暫未留意到相關情況，並說若知道顧客是宏福苑居民，會向業主爭取減租，亦會降低佣金收費。

記者今日巡查大埔其中三間地產代理公司，發現其櫥窗貼有的23張租盤宣傳海報，有9個單位月租1.25萬元或以下，實用面積介乎274至343平方呎，包括有大埔中心、寶湖花園、翠屏花園及區內唐樓等。