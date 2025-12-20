住宿支援免費變交租　麥美娟稱補助增居民選擇　籲大埔租盤勿加租

政府下周一起，向宏福苑業主發放為期兩年，每年15萬元的租金補助；同時向業主和租戶提供一次性的5萬元搬遷補助。民政及青年事務局局長麥美娟今日（20日）接受電台訪問表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在當局宣布發放補助後加租，她呼籲這些業主不要「趁火打劫」。她亦建議，宏福苑業主可考慮入住過渡屋單位，相信可利用補助金繳交租金之餘，亦能應付其他生活需要。



大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命。（資料圖片/夏家朗攝）

政府將向宏福苑業主發放為期兩年，每年15萬元的租金補助，星期一起會發放首批7.5萬元補助金。民政及青年事務局局長麥美娟今日（20日）接受香港電台訪問表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在當局宣布發放補助後加租，她呼籲這些業主考慮宏福苑居民的情況，不要如坊間所指「趁火打劫」，大幅加租。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在當局宣布發放補助後加租，她呼籲這些業主不要「趁火打劫」。（資料圖片／梁偉權攝）

稱如選擇住過渡屋 補助金夠交租兼應付生活開支

麥美娟續指，明白宏福苑居民希望在區內覓得租盤繼續居住，方便上班上學。但如果因不同原因，未能在原區尋找到合適單位，建議居民可考慮入住政府提供的過渡屋單位。她強調政府目前有足夠的過渡屋單位，應付宏福苑居民需要，而且過渡屋租金相對較低，居民繳交租金後，仍有餘額應付其他生活需要，包括交通費。

住宿支援由免費變要交租 麥美娟稱新方案居民有更多選擇

對於有宏福苑居民質疑當局原本指會為他們提供免費住屋，直到他們重建家園。麥美娟回應說，補助金是希望為居民提供多一個選擇，以自己的方式解決中期住屋問題。她說不論目前是住在過渡屋單位、酒店或青年宿舍，以至與家人暫時同住的居民，政府都是按公平原則考慮，發放的金額一樣。

她又說，住在過渡屋的居民，日後不需要付出額外資源交租，反而可利用補助金的餘額，應付其他生活需要，即是補助金一方面幫居民應付居住需要，亦可以解決生活所需，她形容是較當初的說法更好。