宏福苑火災｜路祭衣着惹批評 大埔民政專員陳巧敏：由衷致歉
撰文：吳美松
出版：更新：
在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙出席，在現場成為焦點，不少網民批評其衣著有欠莊重。民政事務總署今（20日）透過社交平台發帖文指，大埔民政專員就路祭儀式上的衣着選擇引起關注由衷致歉。
殉職消防隊目（追授）何偉豪昨日在世界殯儀館出殯，靈車離開殯儀館後前往宏福苑進行路祭，其後再到沙田消防局，最後於「浩園」安葬。在路祭時，大埔民政專員陳巧敏身穿一件黑白色連身裙，並有六角形圖案，而非與其他悼念人士一樣穿著純黑或素色衣服。
網上有不少人留言批評她衣著有欠莊重，亦欠缺常識，更斥她的衣着代表官方視整件事「只係一場show」。
民政事務總署今日在社交媒體發帖文，指宏福苑火災後，大埔民政專員和團隊一直盡心盡力處理善後工作，但於昨日的路祭儀式上的衣着選擇引起大家關注，大埔民政專員由衷致歉。
大埔民政專員表示，對英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪致以最崇高的敬意和深切的哀悼，未來會繼續做好宏福苑的善後工作。
宏福苑火災｜殉職消防員同學到場悼念 隱約聞到燒焦味「更心痛」宏福苑火災｜37歲消防員何偉豪英勇殉職 消防處為其家人募捐大埔火災｜沙田消防局下半旗誌哀 市民心意卡悼殉職何偉豪宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪同袍發文悼念：落更喇，好好休息宏福苑大火｜何偉豪出殯 消防局鳴鐘「三短一長」象徵正式落更宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪出殯 英國留學生聖誕假返港悼念宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪出殯 巿民：值得全香港人為佢致敬宏福苑大火｜何偉豪出殯 靈車駛經大埔、沙田消防局 終安葬浩園