宏福苑火災｜路祭衣着惹批評　大埔民政專員陳巧敏：由衷致歉

在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙出席，在現場成為焦點，不少網民批評其衣著有欠莊重。民政事務總署今（20日）透過社交平台發帖文指，大埔民政專員就路祭儀式上的衣着選擇引起關注由衷致歉。



在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙示身，在現場成為焦點，被批欠常識，及不莊重。(資料圖片/羅國輝攝)

殉職消防隊目（追授）何偉豪昨日在世界殯儀館出殯，靈車離開殯儀館後前往宏福苑進行路祭，其後再到沙田消防局，最後於「浩園」安葬。在路祭時，大埔民政專員陳巧敏身穿一件黑白色連身裙，並有六角形圖案，而非與其他悼念人士一樣穿著純黑或素色衣服。

網上有不少人留言批評她衣著有欠莊重，亦欠缺常識，更斥她的衣着代表官方視整件事「只係一場show」。

在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙示身，非全黑素色而被批欠常識，及不莊重。(資料圖片/羅國輝攝)

民政事務總署今日在社交媒體發帖文，指宏福苑火災後，大埔民政專員和團隊一直盡心盡力處理善後工作，但於昨日的路祭儀式上的衣着選擇引起大家關注，大埔民政專員由衷致歉。

民政事務總署今日在社交媒體發文，指大埔民政專員於昨日的路祭儀式上的衣着選擇引起大家關注，大埔民政專員由衷致歉。（民政事務總署Facebook）

大埔民政專員表示，對英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪致以最崇高的敬意和深切的哀悼，未來會繼續做好宏福苑的善後工作。