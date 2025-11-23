周六40萬港人北上　10月以來第二高周六　深圳灣回港今晚「淪陷」

入境處數字顯示，港人近月周末北上數字高居近40萬，而昨日（22日）更是達40.3萬人次，是十月以來，數字第二高的周末。今日晚上有大批港人回港，在內地社交平台，有網民上載圖片，顯示深圳灣口岸晚上「逼爆」，形容是「淪陷」。



有網民上載圖片，顯示深圳灣口岸晚上「逼爆」。（小紅書圖片）

據入境處數字，自10月11日，本港每個周六的港人北上人次都超過37萬。而昨日則有40.3萬人次北上，相隔一周，再次突破40萬。經羅湖北上的港人達12.2萬人次，其次是經落馬洲支線（即內地福田口岸），有10.1萬人次。經深圳灣則有7.6萬人次。

至於南下內地旅客，昨日有13.4萬人次，比對上一個周六(15日)略低近6,000，但已是連續第六個突破10萬的周末，是期內第二高的周六。

今日晚上有大批港人回港，在內地社交平台小紅書，有網民上載圖片，顯示深圳灣口岸晚上「逼爆」，多個「e-道」閘機及旅客通道都排起長長人龍，上載照片的網民形容是「深圳灣淪陷現狀」。