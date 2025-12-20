中港城車尾箱聖誕市集｜有攤商喜見人流旺顧客豪爽　生意高出三成

【聖誕好去處／西九文化區／聖誕打卡／聖誕市集】臨近聖誕假期，不少市民尋找好去處玩樂，其中位於尖沙咀中港城的「車尾箱聖誕市集」，今日(20日)下午人頭湧湧。現場所見，以DJ少爺占親自落場賣咖啡的攤位最具人氣，有20多人大排長龍；另有售賣各式口味蜂蜜酒的攤位負責人形容丁財兩旺，大多顧客都出手疏爽，所以銷情較預期高出三成，甚至幾乎賣光存貨。另一攤位負責人亦認為，該市集除了環境漂亮，加上匯聚潮流品牌、手作產品兼具明星效應，能吸引年輕顧客。



負責人黃小姐表示攤位主打蜂蜜酒，以番石榴蜂蜜酒的迴響最大，或偏向水果類型的酒。（洪芷菁攝）

位於尖沙咀中港城海豚池平台花園的「車尾箱聖誕市集」，自上周五（12日）開幕，之後於本月逢星期六、日開放，場內匯聚超過100個品牌，包括手工藝、型格潮牌、節日飾品、海外品牌攤檔以及本地人氣特色餐飲。今日（20日）下午4時許，現場人流暢旺，由於展出多部特色及經典車款，吸引不少人打卡拍照。

現場所見，多個攤檔都有多人排隊輪候，但以DJ少爺占（甄子康）親自落場推銷的咖啡攤位最旺場，有至少20多人大排長龍。

DJ少爺占（甄子康）親自落場推銷的咖啡攤位最旺場，有至少20多人大排長龍。(洪芷菁攝)

至於其他攤位亦丁財兩旺，其中售賣蜂蜜酒的攤位負責人黃小姐表示，該攤位以番石榴蜂蜜酒的迴響最大，或偏向水果類型的酒，佔九成顧客都是本地人，也有部份是韓國旅客。她稱今日是首日擺檔，銷情較預期高出三成，故需要安排多些人手幫忙。今次也是她首度來中港城這個平台擺市集，覺得今年節日氣氛開始濃厚，故攤位會推出較多禮盒裝，讓顧客購買來作「抽獎」禮物或送贈朋友的聖誕禮物。

她亦有推出優惠，每支蜂蜜酒售價賣68元，買四支則售248元，平均每支62元。該攤位職員又形容，大多顧客都出手豪爽，願意花錢買來品嘗，最大宗單一消費為890 元，因為銷情不俗，存貨幾乎賣光，需要補貨。

主打賣沙爹燒賣及沙爹魚蛋的浩銘記亦有駐場，老闆林先生表示「生意都唔錯。」（洪芷菁攝）

主打賣沙爹燒賣及沙爹魚蛋的浩銘記亦有駐場，老闆林先生表示，今日是擺市集踏入第3日，人流或銷情都符合期望，「生意都唔錯。」他形容場內環境很漂亮，有很多人來打卡拍照，加上市集多潮流品牌、手作產品以及明星效應，較能吸引更多年輕人來，與一般市集不同。

為迎合聖誕主題，攤位推出聖誕樹造型的耳環、聖誕配色的手機掛繩等。（洪芷菁攝）

主打手作陶瓷飾品的攤位負責人林小姐表示，今日首日擺檔，人流尚可，但因下午陽光猛烈較刺眼，影響不少顧客觀看產品的心情，「聖誕節主要係氣氛，最緊要大家行得開心。」為迎合聖誕主題，攤位推出聖誕樹造型的耳環、聖誕配色的手機掛繩等，另外貓狗圖案的餐具亦深受歡迎。