聖誕元旦高峰｜公立醫院冬至起推特別措施　急症室有特別退款安排

醫院管理局今日（19日）公布，公立醫院會在後日、即冬至日（21日）啓動服務需求高峰期特別措施，加強人手、透過醫院指揮中心協調出院流程，支援入院、出院及轉‍院等各項安排，讓病人更快得到適切的治療，並盡量騰出病床接收新‍入院病人。醫管局又指，高峰期期間會推行急症室特別退款安排，病情穩定病人可彈性選擇其他就診安排。



醫院管理局12月19日公布，公立醫院會在12月21日啓動服務需求高峰期特別措施，包括加強人手等。(資料圖片/夏家朗攝）

公立醫院服務需求高峰期特別措施有什麼？

公立醫院會在周日啓動服務需求高峰期特別措施，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指，公立醫院會採取特別措‍施，應對急症室及住院服務需求上升，包括加強人手和病床，亦會透過醫院指揮中心協調出院流程，支援入院、出院及轉‍院等各項安排，讓病人更快得到適切的治療和盡量騰出病床接收新‍入院病人。

他又指，公立醫院會減少長假期後的內科非緊急入院數目，及按需要於長假期期間加開髖關節骨折手術節‍數。此外，社區老人評估小組將加強對安老院舍的支援，包括增加探訪安老院舍，以減低院舍病人前往急症室求診的壓力及減少病人非必要住‍院。

醫院管理局今日（19日）公布，公立醫院會在周日（21日）啓動服務需求高峰期特別措施，包括加強人手等。（醫管局提供）

急症室特別退款安排如何申請？

在服務需求高峰期期間，醫‍管‍局亦會推行急症室特別退款安排，方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選‍擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。

急症室特別退款安排適用於什麼病人？

醫管局表示，有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24‍小時內提出申請，合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。有關特別退款安排將會實行至12月31日，並會在明年1月1日由公營醫療收費改革的急症室恆常退款機制取‍代。

醫院管理局指，在服務需求高峰期期間，會推行急症室特別退款安排。（資料圖片/夏家朗攝）

家庭醫學診所聖誕假期服務時間為何？

醫管局續指，在聖誕假期期間將有18‍間家庭醫學診所，提供公眾假期家庭醫學門診服務，服務時間由上午9時至下午1時，及下午2時至下午5時。其中堅尼地城賽馬會家庭醫學診所，及下葵涌家庭醫學診所只在12月25日提供服務；北大嶼山醫院只在12月26日提供服務。求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。

醫管局指，在聖誕假期期間將有18‍間家庭醫學診所，提供公眾假期家庭醫學門診服務。（政府新聞網截圖）

18區中醫診所暨教研中心亦將於12月24四、27及29日加強政府資助中醫門診服務，求診人士可於中醫診所的服務時間致電，或使用「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。

私家醫生聖誕節及元旦假期應診嗎？

醫管局呼籲非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向家庭醫學診所、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，或在網上平台瀏覽全港18區在聖誕節及元旦假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料。