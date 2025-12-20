今日新聞8分鐘｜瑪麗醫護涉玩針筒︱路祭衣着惹批 民政專員致歉

港珠澳大橋多車爆胎 疑伸縮縫組件脫落有缺口所致

港珠澳大橋發生多宗車輛爆胎事故。網上流傳多張圖片及影片，顯示多輛私家車沿港珠澳大橋往珠海方向行駛期間突然爆胎，需要停靠路肩等候救援，有網民更稱，車輛彈出安全氣袋，不排除爆胎期間誤撞其他硬物。往香港方向方面，司機如常行駛，駕駛期間，在對面線見到現場「9架車碌晒個窿」，警員到場跟進，片中可見，爆胎車輛司機和乘客一度下車等候。另外，網上亦流傳一張圖片，顯示大橋橋面一處伸縮縫疑有金屬組件脫落，路面出現明顯缺口，形成局部凹陷，不排除車輛輾過該處爆胎。

路政署回覆《香港01》查詢指，港珠澳大橋香港段往珠海澳門方向近䃟石灣掉頭處路面伸縮縫損毁，經初步檢查發現伸縮縫有金屬部件脫落，部分位置變形，已安排承建商到現場處理，現正進行維修並檢查路段其他伸縮縫。

美容按摩店擴充一個月 新舊舖同遭淋油 警列刑事毀壞

土瓜灣馬頭圍道282號一間美容按摩店遭人淋油。今日（20日）早上8時許，負責人報案指玻璃櫥窗遭人淋紅油破壞。

遠東金融中心翻新電梯工程 男工遭鋼纜擊中不治

昨日（18日）金鐘夏愨道16號遠東金融中心，一名59歲姓黃男工人進行翻新電梯更換鋼纜工程期間，負責固定鋼纜的夾繩器懷疑鬆脫，擊中其頭部。黃男重創昏迷，被送到瑪麗醫院搶救，惟延至今日（19日）凌晨1時12分證實不治。

宏福苑大火增至161死 1遺骸發現夫婦DNA

大埔宏福苑五級大火，導致161人死亡，79人受傷。消防處於11月26日下午2時51分接報，宏昌閣一、二樓位置的竹棚最先起火，並迅速蔓延至另外6廈，僅宏志閣未受波及。大火歷時逾43小時，於11月28日上午10時18分被救熄。消防、警方災難遇害者辨認組連日救援及搜索工作，以及進行DNA科學鑑證工作後，初步已確定有161人身亡，包括一名消防隊員何偉豪。

行政長官李家超已委任法官陸啟康任「獨立委員會」主席，兩成員包括陳健波、歐陽伯權，委員會工作包括調查起火及火勢迅速蔓延的成因、檢視大型樓宇維修工程的安排、檢視現行法律規管及懲罰是否足夠，並向政府提出建議，需在9個月內完成報告。

路祭衣着惹批評 大埔民政專員陳巧敏：由衷致歉

在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙出席，在現場成為焦點，不少網民批評其衣著有欠莊重。民政事務總署今（20日）透過社交平台發帖文指，大埔民政專員就路祭儀式上的衣着選擇引起關注由衷致歉。

瑪麗醫院醫護涉病房玩針筒射水 醫管局：將按程序嚴肅處理及處分

網上近日流傳一段有疑似醫護人員在醫院病房護士站玩針筒射水影片，片中顯示，拍片者以注滿清水的餵藥針筒向一名黑衫男子射水，另有三名身穿醫護制服的人士在旁觀看，其中兩人在嬉笑。醫管局今日（19日）回覆查詢時確認，事件在瑪麗醫院發生，數名醫護人員於日前午夜時份在病房護士站作出不恰當行為，有關病房的服務及病人安全沒有受影響。院方正全面調查事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。

伊利沙伯醫院走犯 周一鳴：循人為疏忽調查

涉多宗搶劫盜竊而落網的姓林（35歲）男子，今日（19日）在伊利沙伯醫院照X光時逃脫，身穿白色上衣、病人褲，赤腳逃去4個多小時，終在元朗被擒獲，再涉三宗罪被捕。

消息稱，疑犯聲稱有胃癌，逃走後曾在旺角換衫「變裝」，至少轉乘3輛不同的士逃避耳目，部分沒支付車資之餘，更偷取其中一名的士司機的手提電話，然後極速轉賣。

警搗跨國私煙集團3個月拘61人 檢20款香煙值$5600萬

海關今年9月起至12月期間進行反私煙行動，成功搗破一個跨境私煙集團。行動中，海關拘捕61人，包括入境旅客、負責運送私煙及負責管理私煙倉庫的人士。另外，海關搗破多個私煙集散點和儲存倉庫。行動中，海關一共檢獲市值超過5,600萬元的私煙及另類吸煙產品，應課稅值高達3850萬元。

海關相信，檢獲的私煙部分來自東南亞地區的地下煙廠，大機會為假煙，而檢獲的私煙牌子超過20種，加上部份的牌子在本地並不常見，相信會轉口圖利。被捕人當中，有57名被捕人士已被落案起訴，其中35人已由裁判法院裁定罪成，由監禁4星期至9個月不等，而餘下的被捕人士，現在正在還押或保釋候查。

善的輪迴 男子5歲時墜河獲救 35年後他在同一條河救人

近日，40歲的退役軍人黃道獻發現一位六旬老人落水，他立刻跳入冰冷的河水救人，而這次奮不顧身的救援，串聯起了跨越35年的生命接力。