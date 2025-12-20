中港城車尾箱聖誕市集人頭湧湧　有市民指可助復常：難得搞旺氣氛

【聖誕好去處／西九文化區／聖誕打卡／聖誕市集】臨近聖誕假期，不少市民尋找好去處玩樂，其中位於尖沙咀中港城的「車尾箱聖誕市集」，今日(20日)下午人頭湧湧。由於早前受宏福苑大火影響，社會氣氛沉重，有前來逛市集的市民稱，本身都有關注災民情況，但認為「唔好剩係停頓咗喺度」，大眾生活應要開始復常，而她專程前來湊熱鬧，已花費2,000多元買新衫及模型車等；也有市民認同這些聖誕市集，可助社會活動逐步復常：「幾多嘢睇，難得有個地方可以搞旺個氣氛」。



中港城的「車尾箱聖誕市集」今日下午人流暢旺。（洪芷菁攝）

現場亦展出多部特色及經典車款，吸引不少人打卡拍照。（洪芷菁攝）

市民楊小姐與兒子來逛市集，她表示未有預算，「睇啱就買」，共花費2,000多元購買了幾件新衣服和幾輛模型車，稍後會再嘗試其他小吃。自從上月發生宏福苑大火，社會氣氛沉重，有不少慶祝活動已停辦。楊小姐稱本身都有關心災民情況，「睇吓有冇咩係能力上做到」，但她同意社會「復常」迎接聖誕，認為「生活都要繼續，但係唔好剩係停頓咗喺度，要兩邊（關心與生活娛樂）一齊」。

另一位市民周小姐正排隊等候光顧DJ少爺占（甄子康）與朋友創立的咖啡品牌「Treble Coffee」攤位。她表示，本身不喝咖啡，但見到少爺占擺檔，加上有很多人排隊，故也來湊熱鬧。她又從另一攤檔購買了一份38元的雙拼沙爹燒賣魚蛋，每樣各有6粒認為價格合理，味道不俗。至於同行的王先生對辦這些聖誕市集表示讚同，「都幾多嘢睇」、「難得有一個地方可以搞旺個氣氛」。