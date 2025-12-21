中九龍繞道實測｜西九搵東行入口難　啟德出口入錯線直上觀塘繞道

中九龍繞道油麻地段今日（21日）上午10時正式通車，其中一條來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，舊路經常在來往加士居道天橋、龍翔道等路段塞車。《香港01》同一時間邀請觀塘區議員梁思韻駕車，實測新路來回交通及路線情況。



梁思韻駕車實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，西行過程大致暢通；回程欲經中九龍繞道，但相對難找到入口，需兜路至太子道迴旋處轉入油麻地交匯處。



更重要的是，記者事後發現有一條行車線前往觀塘，地面有提示只往觀塘繞道，臨近出口就會變回雙白線，如不熟路的駕駛者未必及時切線，有機會走錯通過只准行觀塘繞道方向。梁思韻亦一度因此轉入了觀塘繞道，「有些雙白線及雪糕筒......如果你來觀塘，不讓cut左線，那條路......後面可能開始製造一些車龍。」



梁思韻預計，繁忙時間的觀塘區擠塞問題嚴重，要待中九龍繞道連接將藍隧道才可進一步舒緩，建議當局可在觀塘區內安裝更多交通燈調節系統。



中九龍繞道油麻地段12月21日上午10時正式通車。（楊凱力攝）

通車首日觀塘道豎立特別有新指示牌指示油麻地方向可經中九龍繞道，駕駛者要靠最右線行駛保持往油麻地方向。（楊凱力攝）

通車首日觀塘道豎立特別有新指示牌指示油麻地方向可經中九龍繞道，駕駛者要靠最右線行駛保持往油麻地方向直上啟福道天橋近Megabox。（楊凱力攝）

觀塘區議員梁思韻駕車實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，西行過程大致暢通；回程欲經中九龍繞道難找到入口，須兜路至太子道迴旋處轉入油麻地交匯處。（楊凱力攝）

繞道油麻地段開通首日，《香港01》同一時間邀請觀塘區議員梁思韻駕車實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線。舊路在平日的繁忙時間，經常會於來往加士居道天橋、龍翔道等路段塞車；新路就不再需要經東九龍走廊，加士居道天橋及龍翔道。當局預期中九龍繞道油麻地段開通後，可紓緩現有加士居道及東九龍走廊的交通。

據路政署《駕駛指南》，新路線由觀塘道至中九龍繞道油麻地段入口僅需4分鐘、約3公里；駛出繞道出口需5分鐘。換言之，由觀塘道直達西九龍公路或連翔道，經中九龍繞道油麻地段大約需時9分鐘。

通車首日Google地圖未更新 油麻地出口連翔道設雙白線要兜路

實測於早上10時半非繁忙時間由觀塘裕民坊到目的地西九龍文化區，梁思韻原本打算按港人最常用的Google地圖行駛，但未見地圖更新，反而另一個高德地圖則已有新路線建議。

行駛新路線與舊路一樣由觀塘道出發，通車首日觀塘道豎立特別有新指示牌指示油麻地方向可經中九龍繞道，駕駛者要靠最右線行駛保持往油麻地方向直上啟福道天橋近Megabox對開分路再靠左，經2號出口往油麻地方向直行。直至駛近中石化油站繼續要靠左線行駛，經2號出口上斜往油麻地方向前往到達中九龍繞道。

「出到（繞道三線分隔車道）往西九龍文化區，但這裏是雙白（線），不可以Cut線了，應該要兜一兜路。」穿過繞道後直出就已是連翔道，梁思韻指地下路線是雙白線不可以在此地方切往西九龍公路，反而要在連翔道兜路經柯士甸道西到達西九文化區。

當局就指，油麻地/尖沙咀出口的連翔道設有雙白線，不能直落俗稱小隧道的地下行車道，必須經過佐敦道交界十字路口。

最終通車首日的非繁忙時間，實測觀塘至西九龍文化區行車時間僅需要約13分鐘，較舊路可節省約6分鐘。梁思韻表示，若平日由觀塘向西行出西九龍或者葵涌行中九龍繞道估計較以往省卻8至10分鐘。

回程西九龍文化區未見指示牌 須兜路至太子道迴旋處

實測亦再由西九龍文化區欲經中九龍繞道回程較困難，「路口要在哪進入？你幫我設定路線看看」因在西九龍未見有提示牌行新路無法找到繞道入口，梁思韻最後經連翔路直駛兜路至太子道迴旋處，再由油麻地交匯處見到中九龍繞道入口提示。

「回來時候 ，（舊路）本身上加士居道天橋或者在渡船街天橋那裡都可以回來，新路試了走就要繞回去大角咀，因為那裡（西九龍文化區一帶）沒有見到很清晰的指示，原來前面（西九龍公路出口）有些路牌，所以就不知道。我們就可能繞一繞那條路」

觀塘區議員梁思韻

繞道去觀塘/九龍灣近出口設雙白線 易出錯線誤入觀塘繞道

「因為大部份人揸車我們計算都是省時間、會否塞車為標準。」在中九龍繞道中途有指示牌往觀塘商貿區，但梁思韻其後發現路段只可以經觀塘繞道，「沿路見到去九龍灣不能左轉，有些雙白線及雪糕筒，因為大部份如果走那邊那條路的人，都是想去商貿區，如果你來觀塘，不讓cut左，那條路你剛才見到很明顯我們都要看一看後面已經開始會製造一些車龍。」

記者查着駕駛指示，發現中九龍繞道有一條行車線前往觀塘，地面有提示只往觀塘繞道，臨近出口就會變回雙白線，如不熟路的駕駛者未必及時切線，有機會走錯通過只准行觀塘繞道方向，在麗港城出口轉入偉業街。



她最終要駛上觀塘繞道，在偉業街駛入商貿區，兜多個路口及燈位才入返裕民坊，整個行程時間約19分鐘。

「如果塞回觀塘商貿區，那個路口又塞十分鐘的時候就好像得不償失，所以有人會想仍然走舊路就算了。」梁思韻指觀塘出去西行的確十分方便，但若果回程時誤入觀塘繞道，「最主要它是要繞觀塘商貿區 ......這樣再繞一個圈亦都是很多交通燈、很塞的，你預不到時間它塞那個路口。」

觀塘西行抵西九12分鐘 東行行錯可經太子道兜路

梁思韻對新路駕後感如何？她認為繞道西行方向一直暢順以及指示充足，但提到如在西九一帶打算經中九龍繞道回程時就較難找到入口。同時她提到若在中九龍繞道出口才見到去九龍灣，便會因路線早已設雙白線不能左轉，要直上觀塘繞道就會花了不少時間。

梁思韻表示，以往在觀塘繞道有很多的塞車問題，源自於因為將軍澳出來的車，認為如將南隧道一開通，由東邊去到西邊可一直接行中九龍橋道或上三號幹線可便捷些。「車輛在將軍澳那邊就不會再頂回到我們觀塘，整件事就會暢順了很多」。

她建議當局繼續在交通燈上實時調節，包括希望在觀塘安裝更多交通燈的調節系統，舒緩到整個交通的網路。最後她提到觀塘區現時最大的問題是安達臣有數萬名居民居住，因此反而那邊塞車的問題是很大的影響，期望在安達臣那邊會否有路接駁至例如中九龍幹線的時候，居民就不需要經過下路擠塞。