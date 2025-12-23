中九龍繞道的士逆線行　多車切雙白線　運輸署：行錯應按標示續行

中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）正式通車，昨日（22日）有的士懷疑行錯路，在隧道入口前「U-turn」切到旁邊線路的入口逆線行車，場面驚險。運輸署助理署長（策略研究）梁世豪指，署方已將有關片段及資料交予警方跟進，又稱所有駕駛者都知道不同胡亂調頭，形容涉事司機「得意」，呼籲駕駛者即使行錯路亦應繼續按指示前行：「香港唔係一個好大地方，如果大家錯過路口，好快可以搵到另一條路去到你嘅目的地」。



中九龍繞道（油麻地段）周日（21日）通車。（資料圖片／梁鵬威攝）

網上有影片流傳，昨日有的士在中九龍繞道的入口逆線行車，其間有對頭車駛過，場面驚險。（Facebook 車cam L（香港群組）／Simon Tsang）

網上有影片流傳，昨日有的士在中九龍繞道啟祥道及承啟道的入口，臨進入隧道時收慢，「U-turn」到旁邊承昌道入口，並逆線行車，其間對頭有泥頭車及田螺車駛過，場面驚險。

運輸署助理署長：所有駕駛者都知不應胡亂調頭

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今日在港台《千禧年代》回應事件，署方已將有關片段及資料交予警方跟進，期望會有執法行動。梁世豪又形容涉事司機「得意」，稱所有駕駛者都知道不應胡亂調頭，對其做法感到奇怪。

不論新路舊路：錯了也很快可找到另一條路往你的目的地

梁世豪強調，駕駛人士應以安全為優先，強調不論是新路或舊路，都有機會錯過路口，正做法是按指示前行，「香港唔係一個好大地方，如果大家錯過路口，好快可以搵到另一條路去到你嘅目的地」。

啟德隧道在繞道通車後，啟福道北行改為僅限專營巴士可直接前往觀塘繞道，其餘車輛須先駛入常怡道才能前往觀塘繞道。（Facebook 車cam L（香港群組）／KindLobster4666）

啟德隧道在繞道通車後，啟福道北行改為僅限專營巴士可直接前往觀塘繞道，其餘車輛須先駛入常怡道才能前往觀塘繞道。梁世豪否認安排是「阻流」，又稱當局希望啟德隧道及中九龍繞道的車流可以有序進入觀塘繞道，故利用觀塘繞道另一個支路入口作分流，更改有關安排，並加設巴士專線。

他指，理解有市民未習慣新安排而進入了巴士線，又稱類似的安排在全港都有，相信長遠市民熟悉安排後會理解。

九龍灣出口有不少車輛臨到出口強切雙白線，梁世豪指，當局已加強標示，又認為離出口（資料圖片／梁鵬威攝）

至於九龍灣出口有不少車輛臨到出口強切雙白線，梁世豪指，當局已加強標示，又認為離出口500米前設標示，「有足夠時間俾司機做反應」，讓他們選擇合適的行車線。