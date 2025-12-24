「智方便」登記用戶超過400萬　每日使用量逾18萬人次

數字政策辦公室周二（12月23日）公布，「智方便」一站式個人化數碼服務平台的登記用戶已超過400萬，每日使用量已超過18萬人次。



正推動各政府應用程式整合至「小程序平台」

數字辦發言人表示，感謝市民及各界對「智方便」的支持。現時「智方便」接達超過1,300項政府及公私營機構網上服務和政府電子表格，實現政府服務「一網通辦」的目標。市民能透過「智方便」使用不同網上服務處理日常生活事務，包括康體通、稅務易、積金易、申請國際駕駛許可證、申請在職家庭津貼、查閱電費、水費和煤氣帳單等。

另外，「智方便」已推出「小程序平台」。數字辦正積極推動決策局及部門將其政府流動應用程式的服務整合至「小程序平台」，讓市民無須額外安裝各個政府部門的流動應用程式便可使用這些服務。

「智方便」個人助理頁面推出多項功能，包括以個人碼用於訪客登記，頁面同時提供查閱待辦事項、查詢服務申請進度，以及閱和繳付水費等功能。（政府新聞處）

擬明年底提供「AI助手」

數字辦會繼續向各政府部門及業界推廣，鼓勵更多處所採用「智方便」個人碼。

此外，數字辦正積極與更多金融機構商討，協助他們採用新推出的「多重身份認證」功能，於部分關鍵流程加強核實用戶身份，藉此進一步提升安全性。數字辦亦計劃於2026年年底為「智方便」用戶提供「AI助手」，解答查詢及提供個人化服務。