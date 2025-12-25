「香港高球一姐」陳芷澄觀察細膩　獲美國名校看中　開創球手夢

「香港高球一姐」陳芷澄（ Tiffany）在2017年奪得翌年的「美國女子職業高爾夫巡迴賽」（LPGA Tour）參賽全卡，成為首位獲這資格的香港球手。她的高球事業由4歲時父母帶她去買玩具開始，「我選了一套塑膠高球玩具」，父母無心插柳，令她由兒童到少女階段，逐漸為高球着迷，自14歲開始，她在每年暑假都有幸獲得贊助，有機會與數名香港青少年到美國加州集訓一個月，讓她見識到高球軌跡，原來比想像中更高更遠。



陳芷澄被喻為「香港高球一姐」，一切由她從4歲開始接觸。（馬會提供圖片）

馬會新一期的《駿步人生》，刊登陳芷澄在西貢賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場，接受馬會公司事務執行總監譚志源訪問，從一枝桿說起，她的高球「入洞」故事。

「4歲的時候父母帶我去買玩具，芸芸物件當中，我選了一套塑膠高球玩具。」然後，拿著玩具球桿，她自自然然地就擺出一個揮桿「甫士」。大概兩年之後，塑膠桿變成了鐵桿，她首次真正接觸高爾夫球。她小時候家住屯門，不遠處正是政府的公眾高爾夫球練習場，父母帶她去玩，當作周末家庭活動，造就了今天的「香港高球一姐」。

陳芷澄4歲時擺出似模似樣的高球揮桿甫士。（受訪者提供圖片）

1999年，美國高爾夫球手老虎．活士（Tiger Woods）壟斷了八場錦標賽的桂冠，高球熱潮席捲全球，深深植入6歲的小女孩腦中。 父母看她如此投入，給陳芷澄買了第一支鐵桿，又報名入讀高爾夫球課程，正式讓她學習高球。

當年設有青年訓練隊，最低收生年齡是10歲，但只有七、八歳的她「未夠秤」。「每次都央求媽媽帶我去看青年隊打波，然後每次在練習場的欄杆外，看一班大哥哥、大姐姐練習。」日子久了，教練也被她的熱誠打動，最終破例讓她在隊尾跟着練習，直至10歲正式入隊。

11歲那年，她第一次代表香港高爾夫球協會出賽，前往內地黃山參加青少年賽，不過一山還有一山高，「我記得自己打得『好渣』！」失敗乃成功之母，她說：「不知孰好孰壞，我為人很好勝，輸掉當刻馬上想到的，就是要變得像他們一般厲害。」

在接下來幾年的青年賽，陳芷澄屢獲佳績，成了香港高爾夫球界的青年新秀、代表人物。

陳芷澄說，到美國受訓時時，留意到美國的大學高球隊教練經常觀摩青少年比賽，從中「揀蟀」。（馬會提供圖片）

自14歲開始，陳芷澄每年暑假都有幸獲得贊助，有機會與數名香港青少年到美國加州集訓一個月，這讓她見識高球的軌跡，原來比想像中更高更遠。「美國始終是高球大國，場地有齊備的練習場、短桿區、推桿果嶺，我和隊友們經常由早上7時一直練到晚上7時還不願走。」

開了的眼界，更令她有更大的夢。她說，留意到美國的大學高球隊教練，經常觀摩青少年比賽，從中「揀蟀」，「大學會提供全額獎學金，連機票都包括在內。」於是她把握機會發揮，爭取成績。在她21歲那年，終於收到美國南加州大學邀請入學的電郵。儘管父母一度擔心她獨自在外就學很不放心，最終還是全力支持她追夢。

陳芷澄最要擔心的，仍然是實力。（資料圖片／葉詩敏攝）

下定決心要成為職業高球手之後，她報名參加女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的 Q school( 資格考試 )。「我跟媽媽說，如果我考上了，便轉打職業。」父母當然反對，希望她先完成大學學業。

結果，陳芷澄沒有考上，「只好乖乖回去完成Senior year。」在美國大學畢業之後，她再接再厲。「壓力說沒有是騙人的，考 Q school 的時候，我整個星期都失眠，因為是最後一關，而且一年只有一次機會。」這一次，終於成功。陳芷澄，Tiffany Chan，正式成為香港首位，也是目前唯一一位擁有 LPGA 全卡資格的球手。

陳芷澄至今已在職業賽場上留守了八個年頭。（資料圖片／葉詩敏攝）

陳芷澄形容職業球手是「一人公司」。「轉打職業之後所有事務都要由自己一手包辦，從訂機票、訂酒店、安排比賽、制定日程，都是自己一腳踢；僅僅因為賽制上要求必須聘請球僮，我在賽場上才勉強算有個同伴。」

她最要擔心的，仍然是實力。「因為你是和世界上最厲害的人一起，說沒有壓力是騙人的。我很記得 2018 年我的第一場LPGA，賽場上見到魏聖美（Michelle Wie）、Cristie Kerr，都是從前在電視上看到的名人，我走過賽場時，還生怕自己會『阻礙』她們練習呢！直至第一場成績不錯，我才相信自己是可以的。」

陳芷澄至今已在職業賽場上留守了八個年頭，她在2019年及2022年更分別取得第八名及第四名的佳績，憑實力站穩陣腳。