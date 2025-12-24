醫委會已交投訴機制報告　盧寵茂：衞署將查需否展開員工紀律程序

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，明年4月重啟聆訊。醫務衞生局早前要求醫委會提交投訴處理機制的報告，局長盧寵茂今日（24日）表示已收到報告，正詳細審視内容，會要求醫委會進一步澄清及提供資料。他又指如醫委會就秘書所提供行政支援的工作表現提出意見，負責提供秘書處服務的衞生署會調查，包括是否需要就個別員工展開紀律程序。醫衞局將因應報告而提出修訂《醫生註冊條例》，目標在明年上半年向立法會提交條例草案。



醫委會向醫衞局提交完善投訴處理機制的報告，盧寵茂指，當局正詳細審視，並會就報告內容要求醫委會進一步澄清及提供資料（資料圖片）

上星期黎遠建16歲生日，獲醫務衞生局局長盧寵茂探望。（社協提供相片）

盧寵茂指，會就報告內容要求醫委會進一步澄清及提供資料，包括初偵會和研訊小組處理投訴個案進度的機制，以及初偵會和研訊小組各自在監督個案進度的角色。 如醫委會就秘書所提供行政支援的工作表現提出意見，衞生署亦會按醫委會的報告內容進行調查，包括是否需要就個別員工展開紀律程序。政府會適時公布下一階段工作。

醫衞局會因應報告的建議及醫委會的運作需要而提出修訂《醫生註冊條例》，目標在明年上半年向立法會提交條例草案。醫衞局將於下月就修訂《條例》及強化醫委會投訴處理機制開展業界和持份者諮詢工作，與專業團體和病人組織等持份者會面，聆聽他們的意見。