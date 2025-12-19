醫委會拖15年還須再拖 彭鴻昌倡訂日子再用傳召權：不容一拖再拖
雙非嬰兒腦癱案，醫委會遷就各方人士，包括辯方時間後，決定明年4月26日及6月7日重啟聆訊，再於7月至9月預留額外兩日，意味着案件最快7月審結。家屬對於案件未能於明年首季完成研訊感到極度失望，認為各方有責任配合盡快恢復研訊。協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌認為如協調各方時間有困難，醫委會可訂定研訊日期，再運用傳召證人權力要求各方到庭，而非容許案件一拖再拖。
須遷就各方人士 研訊未能在明年首季重啟
醫委會接獲有關雙非嬰兒黎遠建腦癱案15年後，至10月決定永久終止研訊。及後引起社會及政府關注，醫委會主動覆核決定，並重啟研訊。
秘書處列出研訊小組於2026年1月至3月可行的開庭日期，黎氏夫婦表明願意配合。至秘書處近日通知，經遷就各方人士，包括辯方後，研訊需延至4月26日及6月7日，並需於2026年7月至9月預留額外兩日研訊。
彭鴻昌倡醫委會運用傳召權
協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，黎氏夫婦很難理解和接受為何重啟聆訊又要再度拖延。根據秘書處的通知，最遲9月是最後一天的聆訊，亦未知4天聆訊是否足夠，彭鴻昌擔心案件到明年9月未有了斷。
如案件中各持份者未能就開庭日期達成共識，他指法庭有機制處理，可以決定日期後要求各方按時出席。他認為《醫生註冊條例》賦予醫委會有傳召權，因此可以參考法院做法，定出較早的日期開庭，並要求各方出席。
