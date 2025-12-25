宏福苑大火｜「大喊包」社工憂難掩悲痛礙專業　盼與災民走出傷痛

大埔宏福苑發生五級大火，令超過1,900戶居民失去家園，部份人失去至親，陪伴他們渡過難關的包括一眾社工。過去一個月，前線社工陪伴死難者家屬到殮房認領遺體、處理災民短期安置等問題。有社工自稱是「大喊包」，面對災民時難掩悲痛，一度質疑自己能否以專業角色提供援助，後來遇到災民表達謝意，她明白到這份情緒是與家屬同行的表現。



另有社工說，最重要是讓家屬感受到陪伴，盼給予他們力量，走出傷痛，會一直在他們身旁，「直到你哋（災民）唔需要我為止。」



（左起）東區感化及社會服務辦事處助理社會工作主任方嘉敏、大坑東綜合家庭服務中心助理社工主任李子欣、宏福苑居民梁太、宏福苑居民梁先生、梁氏夫婦專屬配對社工謝梓澄。（鄭子峰攝）

社工李子欣憶述火災當日看到現場相片 無法控制淚腺

宏福苑發生火災後，社署推行「一戶一社工」安排，為所有受影響住戶提供支援。社工李子欣入職社署僅一年，原本在大坑東綜合家庭服務中心擔任助理社工主任，11月26日火災當日，她下班回家，雙手卻無法離開手機，不斷查看火災的最新資訊，尤其是看到現場相片，即使並非住在大埔區，但仍無法控制淚腺。

此時，她收到部門上司通知翌日要到前線協助居民，她不加思索便答應，認為這是社工的責任。

與其喺屋企，或者（第二日）返工個陣無精神去做嘢，我更加希望去前線。 社工李子欣

▼12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

擔心沒有處理大型事故經驗 看到災民後把題拋諸腦後

火災第二天，她獲安排到臨時支援中心協助居民。儘管如願到前線幫忙，但在出發路上，她卻擔心自己沒有處理大型事故經驗，又自嘲「大喊包」，質疑自己能否以專業角色協助災民？

她抱着疑問來到大埔一間學校，眼見大批災民聚集，於是馬上上前協助，暫將問題拋諸腦後。她憶述部份災民不願吃午餐，唯有向對方提供情緒支援，盡可能講解最新消息，讓他們安心，「即使呢一刻無嘢做到，但（希望）家屬好好照顧自己，去樓下間餐廳食餐飯，即使無胃口，都好好安頓自己。」

大坑東綜合家庭服務中心助理社工主任李子欣（中）憶述，面對災民時難掩悲痛，一度質疑自己能否以專業角色提供協助。（鄭子峰攝）

一直壓抑眼淚 直至遇到一名與母親失聯年輕女災民終忍不住

這天，李子欣在不同災民之間徘徊，有時聽到對方分享自身經歷，心裏沉痛不已，眼泛淚光，她惟有不讓眼淚掉下來，並提醒自己：我是一名專業社工。直至一次，她還是按捺不住掉眼淚。

李子欣憶述，當時負責識別高風險家庭，其間接觸到一名20來歲女住戶，對方語調平和地說母親仍然失蹤。她為對方完成登記後，輕輕拍向她的手以示安慰，未料對方突然痛哭，並說自己擔心了一整晚，但一直隱藏情緒，不想讓年紀老邁的父親擔心。

李於是將對方帶到後面走廊，二人相擁大約兩至三分鐘。李希望告訴她：雖然無法消除她的不安和擔心，但希望這一刻能作陪伴。離開時，對方向她表示謝意，感謝有人重視她。

「社工都有情緒，個嗰情緒係代表我同佢同行」

由出發至今的疑問，她最終得到答案：「好多人話專業社工唔可以隨便抹眼淚。我即刻問自己係咪唔專業呢？但聽完個位女士同我講，社工都係人，社工都有情緒，個嗰情緒係代表我同佢同行，係共情嘅表現。」她認為社工是一份有重量的工作，承載不同服務使用者的故事和經歷，雖然感到沉重，但陪伴對方的一刻，「係我當初做社工嘅價值同心願」。

▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼



+ 28

獲配對成為一對長者夫婦專屬社工 致電對方初時被以為是詐騙來電

後來在「一戶一社工」安排下，她與一對長者夫婦配對。她憶述起初以電話聯絡，對方一度懷疑是詐騙來電，又不願意讓社工到臨時居所探訪。他們相約一間社區中心會面，李特地安排在一間面積最大、印有社署標誌的會議室見面，希望對方放下戒心。隨着每日電話聯繫、協助他們申請援助金、返回單位取物資，李感受到對方顯得放心。

她形容，在艱難時刻難以與受助者建立信任，但相信透過實際行動「每行一小步」，會令災民知道有人願意陪伴他們。

東區感化及社會服務辦事處助理社會工作主任方嘉敏說，「（希望）畀家人或者倖存者知道，其實傷痛唔係錯，傷痛係會出現，亦都唔需要刻意迴避或隱藏，佢嚟嘅時候就好好去接受。」（鄭子峰攝）

曾參與南丫海難工作 社工方嘉敏仍然被死者家屬「觸動」

另一社工方嘉敏在社署工作17年，原本在東區感化及社會服務辦事處擔任助理社會工作主任，今次亦獲安排參與「一戶一社工」。他曾參與南丫海難等大型災難事故的工作，原以為有協助遇難者家屬的經驗，但今次面對宏福苑的死者家屬，仍然被觸動。

他憶述於11月30日獲安排到富山公眾殮房協助災民，遇到原本一家三口的住戶，其中一人不幸遇難。家屬認領遺體時表現冷靜，直至法醫詢問他們的最後聯絡方式和時間，家屬不禁拭淚，「雖然唔係呼天搶地嘅聲音，但就係一種無聲哭泣、淚落無聲......係佢哋失去至親，加上失去住咗超過40年嘅家園嘅一種傷痛。」

我哋（社工）經常所學嘅輔導技巧，未必馬上用到，但最重要就係（災民）一個安全和有人陪嘅感覺......畀家人或者倖存者知道，其實傷痛唔係錯，傷痛係會出現，亦都唔需要刻意迴避或隱藏，佢嚟嘅時候就好好去接受。 社工方嘉敏

專屬社工陪伴可給災民力量：直到你哋唔需要我為止

該家庭後來成為其「一戶一社工」的服務對象。他坦言，近日除了處理原本職務，同時須協助宏福苑災民，令工作量增多。不過，他說辛苦之餘亦有所得著，並憶述該戶災民曾說視他為「好朋友」，邀請他出席喪禮，他曾擔心會否模糊專業界線，但又對居民願意信任而感到欣慰。

他認為在災民充滿未知之際，「一戶一社工」發揮的角色是一種承諾。重建家園的路漫長，但相信專屬社工的陪伴能夠給予他們力量，一起走出傷痛。他又憶述曾有災民曾問他社工安排何時完結？他會告訴對方：「直到你哋唔需要我為止」。

宏福苑居民梁先生及太太、與專屬配對社工謝梓澄（圖右）。（鄭子峰攝）