女警心急兩袋毒同時秤　官指難確定無誤　少計被告販毒量判86月

倉務員在九龍城販運冰毒及氯胺酮(即K仔)毒品被警方拘捕。他承認販毒，但爭議指他藏79.1克冰毒中，有24餘克非從他身上檢取。法官召開紐頓聆訊了解詳情時，發現警員在計算毒品重量時有混亂，包括有女警因「心急」，把其中兩袋共重24.4克的冰毒同時秤，又因警方處理毒品有「磅完不能再磅」原則，她未有作出糾正。法官認為難以確認該24.7克毒品的來源無誤，只計算被告販運約54.7克冰毒，即比他原先被控的少近三分之一，連同他販運的其他毒品，判被告入獄7年2個月。



原被控販運79.1克冰毒減至54.7克

被告張宇駒，47歲，兼職中港司機及倉務員。被控一項販毒罪，指他於2020年7月30日，在九龍城賈炳達道九龍城廣場外，非法販運79.1克冰毒和33.64克氯胺酮(即K仔)。他承認控罪，但爭議其中24.4克的冰毒，不是從他身上檢獲。法官曾召開紐頓聆訊後，決定不計算該24.4克冰毒，只算被告販運54.7克冰毒。

冰的的量刑指引為何？

根據冰毒的量刑指引，藏有10克以下，量刑指引為3至7年，10克至70克為7至11年，70克至300克為11 至15年。官現只以54.7克冰毒計算，被告因而可獲算較低的量刑點。

被告張宇駒在高等法院認販毒，被判囚7年2月。(黃浩謙攝)

男警稱有向被告展示搜出的毒品

曾於紐頓聆訊作供的男警稱，案發日截停被告，並在其公事包內檢獲多包毒品。他每搜出一部份毒品，都有向被告展示，但未有口頭說明數目，展示完畢後，他會把毒品交給女警保管，並把被告帶回警署進行磅毒程序。

女警稱因有磅完不能再磅原則沒有糾正

女警稱，她把裝有毒品的膠袋逐組放上電子磅秤，分成多組計算，有時一組會包含計算總重量，再由值日官讀出及記錄。她處理最後兩包毒品時，值日官曾問她兩包是否一齊，女警稱她因「心急」 回答了：「係。」並將兩包毒品一起放上磅秤，得出25.64克的總重量。然而根據程序，警員應逐包磅重，她意識到程序有誤，但因認為「磅咗就唔可以再翻磅」，以確保公正，故沒有糾正。

兩警搜證程序供詞有出入

法官聽取毒品檢算過程的證供後，認為警員在搜查與處理程序上有重大瑕疵，包括現場檢獲毒品時，未有詳細作書面記錄，或讓被告當場確認數量。警員口供亦有矛盾，男警雖稱現場有逐包清點並展示毒品，但另一在場警員卻稱未目睹清點動作，只見男警將毒品交給女警。

磅毒混亂證物編號亦出錯

此外，磅毒程序亦混亂，如女警因「心急」把兩包毒品合併計算，違反一般「逐包磅重」程序。該兩包毒品一度錯誤編為同一證物編號，之後才修改，反映處理過程粗疏。值日官即時記錄顯示的磅重次序，亦與男警和女警所述的證物編號不符，認為磅毒過程非順序進行。

官稱難信毒品來源無誤

法官認為，警方在搜查、磅重、編號等多環節也出現矛盾，構成合理疑點。多名警員就磅毒次序的說法並不吻合，加之證物編號錯亂，難以確信涉案爭議的毒品來源無誤。因而認為該24.4克冰毒，不應計算入被告販毒的數量，故判刑亦以他販運54.7克為基礎，被告另認販運33.64克氯胺酮，因應毒品的份量，判他監禁7年2個月。

案件編號：HCCC220/2023