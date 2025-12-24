聖誕｜尖沙咀海港城對出逼爆　家長攜小孩賞飄雪：佢開心我就開心

今晚（24日）是平安夜，不少市民及遊客外出感受聖誕氣氛。尖沙咀海港城對出空地，一如既往設置了大型聖誕裝飾，間中更有飄雪效果，令平安夜的尖沙咀天星碼頭擠得水洩不通。市民陳小姐來尖沙咀吃飯路過現場，其小朋友在飄雪下玩得不亦樂乎，她說：「小朋友開心，我就開心。」



12月24日平安夜 市民及遊客尖沙咀歡渡佳節



12月24日平安夜，在尖沙咀海港城與天星碼頭之間空地，不少市民及遊客觀賞聖誕觀飾和打卡。（梁鵬威攝）

海港城五枝旗桿位置設大型聖誕裝飾 擠得水洩不通

尖沙咀海旁沿岸也是看燈飾熱點，當中以天星碼頭與海港城之間的五枝旗桿位置，尤其多人，擠得水洩不通，稍作停留也會被撞到。除了因為能觀賞維港沿岸景色外，還因為海港城一如既往設置了大型聖誕裝飾，間中更有飄雪效果。

海港城平安夜擠得水洩不通，不少人為飄雪效果而來。（海港城提供圖片）

市民陳小姐來尖沙咀吃飯路過現場，其小朋友在飄雪下玩得不亦樂乎，「小朋友開心，我就開心。」她表不，明天將去澳門過聖誕，因為打算帶小朋友感受澳門的聖誕氣氛。

英國人來港過聖誕兼探望家人 對住海喝啤酒

除了本地人外，現場亦有不少遊客。來自英國的Weiss特地來港過聖誕，順道探望家人。比較港、英兩地的聖誕，他指香港很多商店，比較商業化，「我的家人正在商店裏，他們很喜歡。」而他自己則與友人在海邊喝啤酒，十分寫意。

來自貴州的張小姐特地來港感受聖誕氣氛，只會逗留兩日。她表示天星碼頭不論是聖誕裝飾還是景色也很漂亮。

12月24日平安夜 市民及遊客中環歡渡佳節



12月24日平安夜 中環蘭桂坊


