粵車南下｜網傳「FT」牌車擅改大尾翼　運輸署：未到港　罰停資格

「粵車南下」入境市區部分昨日（23日）起實施。網上流傳圖片，一架掛有本港「FT」開頭及內地廣東省車牌的跑車，其尾翼與原廠車款不同，超出車身闊度，懷疑有粵車違規改裝。



運輸署回覆《香港01》查詢指，涉事車輛從未預約出行及入境本港，但由於進行違規改裝，已即時主動暫停其出行資格，直至重新通過驗車及調查完成為止。



網上流傳圖片，一架掛有本港「FT」開頭及內地廣東省車牌的跑車，其尾翼與原廠車款不同，超出車身闊度，懷疑有粵車違規改裝。（網上圖片）

運輸署查驗指引：來港粵車車輛不可進行結構性改裝

在「粵車南下」計劃，所有來港車輛必須掛上「FT」字頭的香港車牌。網上流傳圖片，一架掛有本港「FT」開頭及內地廣東省車牌的本田FL5跑車，其尾翼闊度大幅超出車身，亦較原廠尾翼高。不過，有關帖文未有註明拍攝地。

而據運輸署的指引，來港粵車須進行15個查驗項目，包括核對車輛識別號碼和發動機號碼；檢查輪胎及軚盤、懸掛和制動系統；及檢驗車身結構、標記、安全設備和曾否進行改裝等，而車輛不可進行結構性改裝。

汽車會李耀培：尾翼並非原廠 預計涉及違規改裝

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培看過有關圖片後表示，該尾翼並非原廠，估計涉及違規改裝。他又估計，有關車輛有機會早前已在內地通過驗車，之後再改裝。

運輸署回覆《香港01》查詢指，涉事車輛從未預約出行及入境本港，但由於該車輛進行違規改裝，已即時主動暫停其出行資格，並要求相關車輛更正，並再次進行全面車輛檢驗。（資料圖片）

運輸署即時要求相關車輛更正 並再次進行全面車輛檢驗

運輸署回覆《香港01》查詢指，特區政府非常重視車輛和道路安全，經調查後，發現涉事車輛從未預約出行及入境本港。由於該車輛進行違規改裝，運輸署已即時要求相關車輛更正，並再次進行全面車輛檢驗。

署方已即時主動暫停其出行資格，直至通過驗車及調查完成為止，並提醒查驗中心必須根據署方指引進行查驗。

運輸署又指，已要求各查驗中心的香港營運商，必須嚴格做好車輛安全把關工作，密切監察轄下查驗中心的運作，嚴格根據香港標準進行驗車，確保粵車可在香港道路安全使用。