宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪出殯　英國留學生聖誕假返港悼念

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，稍後靈車及車隊會前往大埔宏福苑災場進行路祭、前往沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬。



殯儀館外，不少市民到場悼念及獻花。有在英國留學的學生特意返港悼念，表示為火災感到心痛，希望遇難者家屬可節哀順變及保重身體。



大埔宏福苑五級火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪今早（19日）舉行最高榮譽喪禮。（梁鵬威攝）

+ 1

英國留學生聖誕假回港悼念

在英國讀書的關同學表示，在國外看見宏福苑事件感到心痛及無力，特意趁學校聖誕假飛回香港，「今日嚟想悼念翻消防弟兄及遇難嘅香港人」，希望遇難者家屬可節哀順變及保重身體。

在英國讀書的關同學表示，在國外看見宏福苑事件感到心痛，感到無力，特意趁學校聖誕假飛回香港，「今日嚟想悼念翻消防弟兄及遇難嘅香港人」。（林子慰攝）

退休公務員：何偉豪是英勇盡責的消防員

退休公務員梁先生今日到場後向花牌鞠躬並敬禮，認為何偉豪是一位「英勇盡責」的消防員，是明日之星，特意選擇出殯日悼念，冀可對著花牌致意。梁先生同樣對事件感到心痛，事件發生後曾兩次到宏福苑悼念並參與義工活動。

退休公務員梁先生今日到場後向花牌鞠躬並敬禮，認為何偉豪是一位「英勇盡責」的消防員，是明日之星，特意選擇出殯日悼念，冀可對著花牌致意。（林子慰攝）

消防處表示，已故消防隊目（追授）何偉豪，生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務9年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，期間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。