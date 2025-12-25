聖誕．新年｜酒店入住率逾9成　崔定邦：除夕煙花取消無損訪港客

旅遊促進會總幹事崔定邦今（25日）在電台節目表示，預料冬至至今有最少100萬港人出行，同時訪港旅客亦相當多，酒店入住率達九成多，普遍旅客入住3至4晚，認為除夕取消煙花不會影響旅客訪港的意欲。



旅遊促進會總幹事崔定邦預料冬至至今有最少100萬港人出行。（崔定邦提供）

西九高鐵站人山人海，不少人拿著行李箱準備出行。（崔定邦提供）

料冬至至今有最少100萬港人出行 高鐵團熾熱

崔定邦表示，估計冬至至今有最少100萬港人出行，西九高鐵站等候區人山人海，形容出境遊需求大。不少旅行團在高鐵站等候出行，亦有許多人帶著行李箱。

崔定邦認為取消除夕煙花不會影響旅客來港意欲，指不少旅客專門來港感受節日氣氛，並十分喜歡西九和中環聖誕市集。（資料圖片/馮子健攝）

日本、東南亞訪港旅客增長明顯 普遍留港3至4晚

另一邊廂，近日內地及國際旅客，尤其自日本、東南亞的旅客明顯增長，普遍旅客會入住酒店3至4晚，相信昨晚維港兩岸酒店爆滿，近日價錢上升一成至一成半，當中已包含酒店稅。他認為取消除夕煙花不會影響旅客來港意欲，指不少旅客專門來港感受節日氣氛，並十分喜歡西九和中環聖誕市集。