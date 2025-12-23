宏福苑火災｜ 鄧炳強：歡迎對消防處提專業意見 慎防亂港資訊
宏福苑火災迄今造成161人罹難。保安局局長鄧炳強今日（23日）表示歡迎各界對消防處救援工作的意見及專業建議，惟再度強調，坊間有人想危害香港及國家安全，意圖「以災亂港」，散佈不實資訊以挑撥社會矛盾。他希望市民慎防被誤導，並繼續支持消防人員的專業工作。
指高度肯定消防處救災工作
鄧炳強在社交平台表示，各界持續對消防處救援工作給予意見及專業建議，對此表示歡迎。凡對提升救援效能的建設性方案，消防處必定認真研究並加以考慮，務求不斷加強救援效率，精益求精。
他形容，火災中，消防處在楊恩健處長的領導下專業救援，消防人員無畏無懼、表現卓越，迎難而上，「予以高度肯定」。
批坊間有人企圖「以災亂港」
鄧炳強又指，目前政府及社會各界正全力投入災後工作，包括調查火警成因、檢視樓宇安全，以及協助受影響災民盡快重建生活。他留意到坊間有些想危害香港及國家安全的人，企圖「以災亂港」，散佈不實資訊以挑撥社會矛盾。
他希望市民團結一致，慎防被誤導，繼續支持消防人員的專業工作。保安局及消防處將持續跟進災後事宜，包括進一步加強消防巡查，及改善救援防火設備。
