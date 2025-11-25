公院非緊急放射服務預繳　醫管局：不需服務撤約可縮他人輪候時間

醫療改革明年1月1日起開始實施，其公立醫院的非緊急放射科服務將由免費變為共付模式，即病人需支付相關費用，進階及高端項目分別收費250元及500元。病人亦需在接受非緊急放射科服務14天日繳付費用，醫管局質素及安全總監黃立己指，如病人在14天前取消預約可獲退款，相信可為已不需要該服務的病人主動取消預約提供誘因，改善缺席預約情況。



醫管局大樓。（資料圖片）

黃立己今早（25日）在港台節目《千禧年代》中表示，公立醫院非緊急放射科服務明年起會由免費轉為共付模式收費，病人需承擔部份成本，但政府仍將資助約九成醫療費用。而且有關服務在病人有緊急情況下仍會免費提供。

收費考慮了市民負擔能力

新收費標準下，病人接受進階項目，如電腦掃描等，每次需支付250元，高端項目如電腦斷層掃描（CT掃描）的費用則為500元。黃立己表示，收費是按項目需要投放的時間，醫療儀器及人力資源等而定，亦考慮了市民的負擔能力。

醫管局質素及安全總監黃立己。（資料圖片/許家希攝）

應診前14天前取消預約會獲退款 提供誘因主動取消預約

黃立己強調，醫療改革新收費並非為增加收入，而是希望能善用醫療資源。他績說，有6成病人需緊急放射科服務，另外4成則為非緊急，其中進階及高端項目均有約一成病人缺席。他指在新收費下，病人需要在預約期14天前繳費，如病人已痊愈或在其他地方接受放射科服務後，可同在14天前取消預約，屆時會獲退款，相信可為他們提供誘因，主動取消預約，令其他有需要病人可縮短輪候時間。

他又指，新收費會有三個月過渡期，然後便會實行新措拖。有病人組織擔心新收費會令部份有經濟困難的病人選擇不接受放射科服務，最終令病情惡化。對於經濟負擔較大的病人，黃立己指醫療改革下，可獲減免醫療費用的病人會比現時多數倍，而明年需要接受治療的病人，現時已可向醫院社工申請減免部份或全部費用。

河套應急醫院電腦掃描器（CT Scan）。（資料圖片/盧翊銘攝）

黃立己最後說，公立醫院每年的放射科檢查數量約數十萬，其中約6成為緊急檢查；呼籲病人不要因收費問題而選擇前往急症室，因醫生會因應病人的臨床情況而作出合理安排，不會特別為非緊急病人安排緊急放射科檢查。