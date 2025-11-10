公院殮房收費｜業界倡增公共火化爐供應　議員促交代豁免收費安排

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，引起社會爭議，當局最終將遺體免費存放期由首3日延長至28日。殯儀業商會理事長鄭志傑今（10日）接受電台訪問表示業界歡迎新安排，相信八成遺體28日內可完成後事，但政府應思考如何加快餘下兩成遺體的後事安排，包括增加食環署火化爐供應。立法會議員劉國勳亦建議當局可彈性處理，接納市民申訴原因、採取累進收費等，建議當局設立一站式處理後事平台。



醫管局早前表示豁免收費資格「跟先人身份」，如病人和家屬有經濟困難和獨特情況，可向醫院申請豁免。劉國勳認為安排尚未清晰，希望當局交代是否需要入息及資產審查等。



公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，引起社會爭議，當局最終將遺體免費存放期由首3日延長至28日。（資料圖片／羅君豪攝）

殯儀業商會理事長鄭志傑在港台節目《千禧年代》表示，業界歡迎首28天免費的新安排，料可紓緩殮房壓力，相信八成遺體可於28日內可完成後事。他建議醫護人士亦可加強提醒家屬，令他們知道「遺體唔方便存放咁耐」。

每月十多個家屬未能在15日內將遺體火化

至於餘下兩成遺體，他認為政府應思考如何將流程縮短至28日內完成。部份選擇土葬的個案或因墓地不足，令家屬需時等候，另外亦有家屬或有特別情況等。

現時食環署開放未來15天的火葬時段，鄭志傑指雖然近年火化爐運作提升，但仍有部份家屬難以預約。他形容的預約安排猶如「演唱會式」，「邊個bid（成功投票）到就有，bid唔到就無」。每月有10多具遺體輪候火葬超出15日，家屬要重新安排喪禮流程，甚至再等候15日預約。若火化當日遇到極端天氣，家屬亦須重新排期。他說業界正與署方緊密溝通，確保喪禮能在特定時間內進行。

劉國勳：應接納市民申訴原因

立法會議員劉國勳亦建議，當局可以採取人性化及彈性措施，包括接納市民申訴原因、採取累進收費等，「本身身後事都係唔開心，希望以人性化一啲。」他認為政府應增加配套設施，舉例指現在處理後事時需經過不同部門，包括向入境處辦理死亡登記、向食環署申請火葬場等，他建議當局可設立一站式平台處理，加快處理流程。

劉國勳認為，原本遺體存放3日後便須收費的做法，予人觀感是為了增加收費，明顯忽略正常操作的時間。如果打擊濫用，當局應進行研究，了解一般市民進行身後事時要用多少時間，並向殯葬業了解實況。

他說：「加價都會令市民有意見，更何況今次係由免費去到收費，行個步一跳就跳到咁極端，我認為（當局）係需要提高敏感度。」

立法會議員劉國勳建議，當局可以採取人性化及彈性措施，包括接納市民申訴原因、採取累進收費等。（資料圖片 / 余俊亮攝）

促交代費用豁免安排

醫管局早前表示，如病人和家屬有經濟困難和獨特情況，可向醫院尋求協助申請豁免。劉國勳認為目前安排尚未清晰，包括是否須進行入息及資產審查等，期望當局交代。此外，局方會每兩年檢討收費，劉國勳認為可將檢討期縮短至半年或一年，以便適應，待措施穩定後才增至兩年。