宏福苑火一個月｜網上貪得無厭論二次傷害　火海逃生災民不吐不快

大埔宏福苑五級大火事發距今一個月，雖然政府已公布多項援助措施，但數千災民的生活仍未復常，將來如何安置尚未有定數。然而近日網上輿論開始有變化，有人指災民已獲不少資助，要懂得感恩，切勿貪得無厭，甚至指「做得業主就要承受風險」。有災民坦言已經留意到網上的冷言冷語，面對網上輿論的二次傷害，有業主不吐不快，自言寧願默默供樓30年，也不願經歷這場差一步便喪命的浩劫；有業主則認為，過去宏福苑的居民已設法向當局反映問題，奈何無力回天，並非業主之錯。



「大埔宏福苑援助基金」有41億累積捐款，已用12億元。（資料圖片）

宏福苑大火是香港本世紀最嚴重火災，奪去161人性命，燒毀逾千個單位。七幢大廈燒通頂的畫面，是香港市民集體經歷的痛。大火當日，各界熱心人士積極奔走，為災民張羅物資。患難中，盡顯守望相助的精神。及後政府公布多項援助措施，包括生活津貼、罹難者慰問金、租金津貼等，「大埔宏福苑援助基金」有41億累積捐款，已用12億元，但仍未處理業權及日後安置等「核心問題」。近日網上輿論開始有變化，有人指災民已獲不少資助，要懂得感恩，切勿貪得無厭，甚至指「做得業主就要承受風險」。

大火後，各界熱心人士積極奔走，為災民張羅物資，盡顯守望相助的精神。（資料圖片）

張先生反駁：無穿無爛，其實唔係必然

從宏昌閣22樓與女朋友一同逃出生天的張先生，自言早已留意到網上相關言論，坦言有些想法不吐不快：「你見到我哋喺呢到無穿無爛，其實唔係必然。我哋唔係特登去搏呢啲嘢（援助）。」

張先生無奈道，在大火中有許多人來不及逃走而喪命，反駁指如果人生可以選擇，他寧願不要任何賠償或關注，「我寧願我供返30年樓，我正正常常，咩事都無，我寧願做呢件事（供樓），我都唔想有呢啲經驗。」

宏昌閣住戶張先生及女朋友徐小姐，大火當日在家中休息，聞「火燭」後抱貓捉雀一同逃出生天。（王譯揚攝）

張先生透露，死裡逃生的經歷也留下了不可磨滅的陰影，現在對防火措施變得極度敏感，「就算以後住邊到，我哋必須買一套面罩、防火毯。因為我哋經歷過，你如果無呢啲小小嘅裝備，真係差一步就出唔到去。」

張先生當日逃至地面大堂，元洲仔里出口被燒着的竹棚封擋。（受訪者提供）

回應「業主承擔風險」論 Keith：大維修我哋係有做足

網上另一種常見論調是「做得業主就要承擔風險」。身為家中經濟支柱，以500萬元購入宏泰閣一個單位的Keith對此表示認同，但他強調宏福苑的業主已經盡責開展大維修及購買保險，也積極出席法團會議，「我覺得大維修我哋係有做足」。

Keith認為，業主已履行出資及監察的責任，但今次「世紀大災難」已超出了小業主能夠控制的風險範圍，無奈道：「既然都發生咗，唯有去面對，仲有一件事就係希望唔只係我哋屋苑，可能政府都要多啲去監察」。他指出，政府不能只依靠法團去監管工程，「唔可能每樣嘢只睇住一張信嘅簽名，就確認到物料係正常。」

儘管面對巨大損失，Keith坦言若重新選擇，為了家庭的穩定，仍會選擇做業主。（王海圖攝）

儘管面對巨大損失，Keith坦言若重新選擇，為了家庭的穩定，仍會選擇做業主，因為作為一個租戶，租金多寡始終較被動，而且或要面對加租或逼遷，「或者業主想賣樓，咁就要四圍走」。

Haden指業主已反映問題：我只會覺得唔係我哋嘅錯

宏仁閣業主Haden更是委屈與無力，坦言：「一個比香港更加落後嘅地方，都唔會發生呢啲問題，我只會覺得唔係我哋嘅錯。」他形容自己與很多業主一樣，多年來一直努力經營這個家及關心屋苑事務，發現問題時亦已盡力發聲，「有人吸煙，我哋1823有投訴過；同樓下管理處有講，我相信任何一個業主都有做過呢件事，但係屢勸不改。」

Haden形容很多業主多年來一直努力關心屋苑事務，發現問題時已盡力發聲。（王海圖攝）

Haden質疑，業主已用盡方法投訴，甚至向政府部門反映問題，但仍無力回天，最終釀成災難。「發泡膠封窗呢樣事，簡直令到我唔識點樣答，無可能消防嚟睇，唔會（發現）出問題。」他反問，到底監察的準則在哪裏？Haden認為政府有需要向市民和公眾交代真相，「因為當任何一個人睇住呢場火發生嘅時候，我覺得任何一個人都唔會唔記得係邊個嘅錯」。