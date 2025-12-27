宏福苑火一個月｜中轉屋太細　五口家無奈分居　孫女：嫲嫲去咗邊

大埔宏福苑五級大火事發已一個月，逾千戶流離失所的災民，仍苦於尋找一個合適的落腳點。雖然政府批出15萬元租金津貼，協助災民盡快重投生活正軌，奈何現實的租務市場下，大埔區內租盤較少，更有業主坐地起價，唯有繼續選擇居住在空間狹小的過渡性房屋。《香港01》訪問了多名災民，有人為了生計與小孩學業，甚至一家人要無奈分開居住，承受骨肉分離之苦。



宏福苑遭遇大火，滿目瘡痍。（資料圖片）

一家五口分開住 Haden女兒每日追問：「嫲嫲去咗邊度？」

Haden自小在大埔廣福邨長大，早已熟悉區內環境，憑藉多年努力打拼，終在宏福苑「上車」置業，與父母、太太及女兒一家五口住在宏仁閣一單位。然而努力經營的一個家，卻因一場大火，令心血付諸流水。一家再要經歷分離之痛。

Haden一家五口現時分開居住，他指女兒經常問：「嫲嫲去咗邊？」（王海圖攝）

災後，Haden 一家獲安排入住大埔過渡性房屋「善樓」，他形容為「乾淨一點的劏房」。由於空間狹小，無法容納一家五口，他唯有與父母分開居住。Haden 感嘆，母親從小照顧他的女兒，兩嫲孫感情深厚，如今無奈分離，女兒每天追問：「嫲嫲去咗邊度？咩時候可以見到嫲嫲？」面對女兒的提問，Haden 無比心酸：「無可能要將佢哋分開，但屋環境就好似劏房一樣，我哋可以點呢？」

Keith獨居善樓 妻兒一周共住一兩日

另一位宏泰閣的業主 Keith 處境同樣艱難。他於 2020 年以 500 萬元補地價方式購入宏泰閣一個單位，承造高成數按揭，現時每月供款接近 2 萬元。他看中宏福苑的原因是太太娘家在廣福邨，方便外母能照顧兒子。在經濟低迷下，這筆供款已是一大重擔，如今家園盡毀，供樓壓力更是雪上加霜。

Keith現時獨居在大埔善樓，太太及兒子回娘家居住。 （王海圖攝）

為了節省開支及兼顧工作，Keith 選擇獨自搬入位於三門仔的過渡性房屋「善樓」，太太與 兒子則搬回廣福邨的外母家中暫住。Keith 解釋，外母家只有 300 多呎，環境擠迫，自己若搬進去只會增加負擔；加上善樓位置偏遠，不便兒子上學，無奈之下唯有暫時分開居住。

一家三口分住兩地，Keith 為了不讓年幼的兒子在心理上承受家園盡毀的創傷，Keith 選擇了善意的謊言：「兒子年紀仲細，我盡量唔提火災嘅事。」但兒子已經知道已回不了宏泰閣，為了維繫親情，現時太太和兒子一星期會去善樓住一兩日。

Keith 在大埔善樓的單位。（受訪者提供）

聽聞租津一出業主即反價 災民嘆杯水車薪

政府早前宣布向災民發放 15 萬元租金津貼，本應是及時雨，但在災民眼中卻救不了近火。Haden 直言，從居民群組聽聞租津消息一出，區內租盤隨即「反價」，「不是加一千兩千，可能加三四千」，疑有業主見災民有租津坐地起價，形容租津是杯水車薪，加上大埔區本身租盤短缺，災民要與時間競賽，「轉頭可能已經畀人租咗」。Haden仍嘗試在區內尋找租盤，遷就女兒上學，若跨區居住會非常辛苦。

Keith 則指，區內租金叫價升至 1.3 萬至 1.4 萬元，而且租盤選擇極少。與太太商量後，Keith 決定暫不租樓，將這筆津貼儲起，「既然政府未有實質長遠方案，呢筆錢日後可能更需要用到」。他認為留在善樓能接收更多資訊和物資，相比獨自租樓更能掌握災後安排的最新動向。