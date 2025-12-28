宏福苑火一個月｜災民盼原址重建　免打尖爭輪候資源：用返自己地

大埔宏福苑五級大火發生至今一個月，火災燒毀七幢大廈逾千個單位，昔日家園已成廢墟，數千居民散落在啟德、屯門、洪水橋、香港仔、元朗等多區過渡性房屋或中轉屋。隨著生活稍為安頓，災民已經開始思考未來。早前財政司副司長黃偉綸提到將有5個安置方案，當中包括原址重建的選項。《香港01》訪問了多名受災業主，他們背景各異，但絕大部份人都有一個共同願望——在原有的土地上，重建屬於他們的家，他們亦認為原址重建不會霸佔別人的輪候公屋及居屋的資源，對其他市民影響較少。



宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片）

累積幾代人回憶 盼重建鄰里情誼

受訪的災民中，不少是基於情感聯繫而支持原址重建，譬如自小在宏福苑長大的文小姐，宏福苑對她而言是一條根，「1983年媽媽懷住我搬進來，我哋是第一代居民」，屋苑充滿著數十載回憶。大火燒毀了逾千居所，街坊被迫散落在全港各區，但她最渴望的，是有朝一日能將分散的鄰里重新凝聚。「我希望可以原址重建，將所有居民聚返一起，返到原本嘅家。」

同樣對宏福苑有深厚感情的，還有宏泰閣居民王先生，他指父母早年購下單位自住，即使父母因病在外地療養，每年總有半年時間回來居住，三代人共享天倫之樂。早前曾有居民受訪，災後有心理陰影，不願重返宏福苑居住，王先生堅定表示：「呢個絕對唔是我哋屋企最大concern（關注）。」相比起恐懼，他更看重那份累積了幾代人回憶，以及與鄰里間的情誼。王先生坦言：「其實嗰班街坊（罹難者）唔係我哋害嘅，如果喺呢度繼續住嘅話，我覺得對我嚟講係無影響嘅。」他續指，對於年邁的街坊，亦未必適應其他區的環境。

王先生對宏福苑有深厚感情，指如原址重建，願繼續居住。（王海圖攝）

用自己土地重建 避免佔用公共資源 災民：唔會打尖

除了情感因素外，不少災民認為到原址重建，是對整體社會的影響最少的方案，比較務實。宏仁閣的業主Haden坦言：「我哋係用返我哋自己嘅土地，去起返我哋自己嘅家。」

Haden強調，災民不希望因為安置問題而影響到其他輪候公屋或居屋的市民，「（原址重建）我哋唔會『打尖』，亦唔想霸佔其他人嘅輪候資源。」他認為此舉既能解決災民住屋需求，亦能避免與大眾爭奪公共房屋資源，是雙贏局面。

宏盛閣業主羅太認為，若安排災民加入輪候公屋或居屋的隊伍，只會令輪候中的人不滿，再者災民亦未必會滿意其他區的單位及呎數，可能衍生其他爭拗。

Haden認為原址重建對其他輪候公屋或居屋的市民影響較少。（王海圖攝）

現實考量：賠償恐不足同區置業

而剛購入宏泰閣單位不足一年的Kenneth，支持原址重建更多是出於現實考量。他坦言，若政府僅以金錢賠償或購回業權，相同的金額恐怕已不足以讓災民在同區購回條件相若的單位，而且大多數家庭長年在大埔紮根，未必貿然接跨區安置。

以他為例，女兒即將升讀小一，初步已選定大埔區校網。若無法原址重建而被逼遷往他區，女兒將面臨跨區上學或重新適應新校網的難題，對剛經歷災難的家庭來說，無疑是雪上加霜。「原址重建對於我哋嚟講，轉變相對無咁大，負擔亦較少。」

Kenneth指如政府以金錢賠償或購回業權，相同金額恐不足在同區購回條件相若的單位。（王海圖攝）

盼每人有最好選擇 籲政府須以業主意願為先

在宏昌閣22樓逃生的張先生亦支持原址重建，但亦持開放態度，他直言宏福苑1900多戶居民都是獨立個體，每個人對宏福苑的回憶與感受不盡相同，尤其當中有死傷者家屬，「有可能鍾意（留下），有啲可能有陰影唔鍾意。」

張先生認為不必以「集體捆綁式」的投票決定，反而希望政府在溝通時，能照顧到每一位業主的聲音，讓想留的人留下，想走的人有路可走。「無一個既定嘅答案，我希望每個人都可以選擇最好嘅答案，重新出發。」但他強調政府必須先聆聽業主的意見，而非外間太多所謂專家或網民的想法，例如建議興建紀念公園等，因為業主才是最大的持份者。

不少受訪災民認為，原址重建最務實的方案。（資料圖片）

財政司副司長曾提5個安置選項

財政司副司長黃偉綸於12月13日表示，聆聽居民意見後，大約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。