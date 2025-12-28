聖誕｜外地旅客按年升9%　大馬旅客都北上　經港轉車去佛山玩4日

聖誕假期是傳統旅遊旺季，入境處數字顯示，12月20日至12月27日共有近37萬外地旅客（不包括内地旅客）訪港，按年升近9%。馬來西亞旅客林先生表示，一家九口訪港2日，並在香港轉高鐵前往佛山遊玩4日，分別在港花費6,000港元及在佛山花費1萬元人民幣。他之前曾來港旅行兩次，認為現時港人服務態度較之前好，「點餐時佢哋態度好好多。」



聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，高鐵西九龍站抵港層下午人頭湧湧。（林子慰攝）

聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人玩到最後一刻，今日陸續返港。（林子慰攝）

港2日花6000港元 佛山4日花1萬人民幣

馬來西亞旅客林先生表示，為節省機票費用，上星期三（23日）來港，翌日轉乘高鐵前往佛山，並在當地遊玩4日，今日再經高鐵抵港，明日返回馬來西亞。

林先生是次與8位家人一同旅行，主要「都係飲飲食食」，認為佛山和香港的旅遊特色都差不多。他又表示，今日準備在香港購物，預計總共在香港花費6,000元，在佛山花費了1萬元人民幣，當中開支不包括機票及酒店費用。

馬來西亞旅客林先生一家九口分別在香港及佛山遊玩兩日及4日，明日（29日）將在港乘搭飛機回大馬。（林子慰攝）

入境處數字顯示，12月20日至12月27日共有近369,598人次外地旅客（不包括内地旅客）訪港，比去年339,554人次升近9%；同期有939,262人次内地旅客訪港，較去年848,880人次升逾10%。