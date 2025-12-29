今日新聞8分鐘｜足球場兩男互毆一漢亡｜中年男持鐵板馬路揮舞

葵涌大廈石屎從天而降擊傷老婦頭部 61歲業主立案法團代表被捕

葵涌發生墮物傷人案。今日（28日）上午8時47分，警方接獲途人報案指，興芳路196號葵豐大廈，有一塊石屎從天而降，擊中一名77歲姓劉老婦，她頭部受傷，幸神智清醒。救護員趕至為她包紮後，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

經初步調查後，警方以涉嫌「容許物體自高處墮下」，拘捕61歲姓屈的大廈業主立案法團代表，他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

孕婦臨盆「飛的」往東區醫院 腹中肉「搶閘」伸頭院外出世

一名孕婦在柴灣東區醫院外誕嬰。今日（28日）傍晚6時36分，一名孕婦疑臨盆在即，乘搭的士趕往樂民道3號東區醫院；詎料她落車後未及入院，在院外步行數步後，腹中骨肉即「搶閘」而出，更一度惹來跌倒疑雲，驚動途人報案。

據了解，女事主37歲，與朋友購物期間突然出現強烈陣痛，隨即搭的士趕往醫院，她最終在醫院門外自然分娩誕嬰。醫院一名保安員引述目擊者指，「聽講BB個頭伸咗出嚟！」據悉，母嬰大小平安，雙雙被送入醫院檢查及治理。

軍地中年男情緒激動持鐵板馬路揮舞 多名警員合力撳地制服│有片

昨晚（28日/周日）網上流傳一條僅半分鐘短片，可見拍攝者在一輛駛至軍地迴旋處前的私家車內，發現有多名警員與一名身穿紅衣的男子，在迴旋處馬路上對峙。惟數秒後紅衣男已被多名警員制服，並撳在地上。拍片者的車上，有人兩度提及「襲警!」而附近駛經的車輛亦要慢駛，以防撞及在場人士。隨後有警員手持盾牌落車，但未見其使用。

紅磡馬頭圍道女子捱巴士撞捲入車底 昏迷送院搶救後不治

紅磡發生嚴重車禍。今午（29日）約3時半，一名女子在馬頭圍道與庇利街交界燈位，遭一輛九巴撞到，復被捲入車底；多人見狀紛紛報警求助。救援人員趕至，由消防救出傷者，她重創陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，送院時要用自動心外壓機急救，延至下午4時03分不治。

事後現場遺有血漬；巴士車底則有一副眼鏡。消息指，當時27歲女事主與一名長者同行，巴士沿馬頭圍道順行車綠燈駛至時，事主步出馬路被撞到。警方不排除有人在「紅公仔」時過路釀成意外。

旺角麥花臣足球場兩男因吸煙問題互打 64歲漢送院亡 80歲翁被捕

旺角發生打鬥致死案。今早（29日）約11時05分，警方接獲途人報案，指兩名男子在麥花臣遊樂場的足球場內互毆。救護員趕至，發現一名64歲姓張男子嘴及鼻受傷，陷入昏迷，將他送往廣華醫院搶救，惟他延至中午12時24分不治。

警方拘捕一名80歲姓梁涉案老翁，他涉嫌「在公眾地方打鬥」，正被扣留調查。消息稱，事發時梁翁在上址吸煙，與張男發生爭執，期間大打出手。旺角警區重案組第二隊接手跟進案件。

圍台軍演‧有片│解放軍組織驅護艦殲轟機 演練對海突擊、區域制空

12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

東部戰區微信公眾號發布影片指，東部戰區位台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。

貴州新屋苑自來水變藍、管道積藍垢 多名住戶體檢驚見肺部有結節

據內媒《極目新聞》近日報道，貴州省一個屋苑多位業主反映家中自來水出現異常變藍現象，管道內還發現有固體藍色粉末，不敢使用。同時，還有多位業主曬出體檢報告，顯示肺部有小結節，此事引發小區居民關於用水健康的恐慌和擔憂。

宏福苑火一個月｜逾百災民聯署向特首發信 盼原址重建

大埔宏福苑五級大火發生超過一個月，七幢大廈逾千個單位焚燬，未被火災波及的宏志閣居民亦未能返回寓所。早前財政司副司長黃偉綸提到將有5個安置方案，當中包括原址重建的選項。

逾百名來自八幢大廈的災民聯署向特首李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸發信，表達在宏福苑原址重建的願望：「原址重建不僅是居住的安排，更是心靈的安慰，是重建生活尊嚴與希望的唯一途徑。 」

宏福苑大火逾一個月 團體辦市集 仍住庇護中心婆孫前來揀選物資

宏福苑大火至今逾一個月，部份居民已獲臨時安置到，但仍有人住在庇護中心。今日（28日）有民間義工團體於大埔藝術中心舉辦藝術及環保惜物市集，邀請宏福苑居民參與及揀選所需要物資。市集早上十時開放時已有約十多人在門外排隊登記，當中有長者和小童、一家三口人，有人同時帶備買餸車或行李箱到場。

70歲的災民何太，帶同讀小一孫女來市集尋找合適物資，她偕孫女等仍暫居大埔東昌街體育館的臨時庇護中心，是那處惟一未尋獲合適安置地、但仍住在中心的家庭。何太表示自己盼望在大埔區園區安置，因擔心無法適應其他區的生活環境。市集負責人盼為這次災情「執漏」般小修小補，盡綿力幫助災民。