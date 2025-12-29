除夕倒數交通｜港鐵及巴士服務一覽　金鐘往羅湖尾班車00:56開出

【除夕／跨年／倒數／旅發局／迪士尼／西九文化區／啟德體育園／深圳灣口岸／羅湖口岸／皇崗口岸】2026年將至，全港跨年倒數活動非常豐富，當日港鐵通宵行駛、西九渡輪也延長服務至凌晨1時。



同時深圳灣口岸通宵服務、羅湖口岸延長至2時，為便利旅客在活動後返回內地，港鐵、城巴、新大嶼山巴士及各跨境巴士等營辦商都加強服務，例如城巴開辦兩條特別路線，包括通宵路線NB3往返屯門至深圳灣口岸；976S由港島開往落馬洲新田皇巴站。特別安排一文看清。



港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）除夕提供通宵服務。（資料圖片）

除夕港鐵列車服務安排。（港鐵圖片）

港鐵市區路線除夕下午3時起加強列車服務

港鐵公布，為配合乘客除夕的出行需求，各鐵路線將在不同時段加密列車班次。本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）將於當日下午3時起，逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。

除夕全港同時舉辦多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」。（迪士尼圖片）

市區線及部份輕鐵線除夕通宵行駛 迪士尼線延至凌晨2時

除夕當晚，本地鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外）及7條輕鐵路線通宵行駛；迪士尼線配合樂園活動，除夕延長服務至凌晨2時；港鐵巴士506、K51及K54A則在平安夜及除夕延長服務時間。

除夕港鐵列車服務安排。（港鐵圖片）

金鐘前往羅湖站尾班車凌晨00:56分開出

港鐵配合羅湖口岸延長開放至凌晨2時，東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務相應延長，前往羅湖站的尾班車凌晨0時56分由金鐘站開出。東鐵線來往落馬洲站的列車，則維持原有服務時間。

啟德體育園除夕乘車貼士。（港鐵圖片）

周深跨年演唱會屯馬線加強服務助散場

啟德體育園當晚舉行周深跨年演唱會，屯馬線在演唱會散場時加強服務。港鐵提醒乘客留意東鐵線過境列車的服務時間，預早為行程安排時間。

內地頂流男歌手周深今年12月31日至明年1月1日，在啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會香港站。（微博圖片）

機場快線除夕元旦延長服務 博覽館站較晚開尾班車

為配合乘客坐早班機出外旅遊，機場快線今年12月31日及明年1月1日晚上延長服務時間。尾班車亦較晚由博覽館站開出，便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

除夕及部份公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次。（資料圖片／黃寶瑩攝）

高鐵香港段除夕加開來往西九龍站及福田站的班次

港鐵與內地鐵路部門商討後，高鐵香港段即日起至明年1月3日期間，除夕及部份公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。

城巴提供跨年特別服務。（城巴圖片）

城巴除夕通宵路線NB3往返屯門至深圳灣口岸

配合深圳灣口岸24小時通關，城巴除夕跨年夜（12月31日）開辦通宵路線NB3，提供往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸的巴士服務。

市民及旅客在九龍及港島參與倒數活動後，可在油麻地、尖沙咀或旺角乘搭N50號線，或在港島銅鑼灣、灣仔或中環乘搭N969號線，再在屯門市廣場轉乘NB3號線直達深圳灣口岸。

城巴通宵路線NB3連同日間路線B3系列，元旦日（1月1日）全日提供往返深圳灣口岸，日間B3系列路線的班次最密5分鐘；香園圍口岸日間路線亦加強服務。

城巴跨年特別服務。（城巴圖片）

城巴跨年特別服務。（城巴圖片）

城巴特別路線976S由港島開往落馬洲新田皇巴站

因應旅發局在中環舉辦跨年倒數活動，城巴額外開辦特別路線976S，由港島銅鑼灣、灣仔、金鐘、中上環前往落馬洲新田皇巴站，旅客可在滙豐總行大廈巴士站上車。

近40條通宵路線按客量加強服務

城巴近40條常規通宵路線，將按客量需求適時加強服務，助乘客穿梭市區、機場及主要陸路口岸，重點加強服務路線包括：X15、N8X、N72、N90、N118、N121、N122、N619及N691號線。

▼「西九聖誕小鎮2025」12月21日冬至日人頭湧湧▼



+ 14

西九渡輪最後一班凌晨1時開往中環

西九文化區公布，連接西九碼頭和中環9號碼頭的「西九渡輪」除夕晚上延長服務時間，西九和中環開出的尾班渡輪，同於晚上11時30分開出。

為疏導參與倒數活動的觀眾，明年1月1日元旦凌晨0時30分起，將加開由西九碼頭開出的特別班次，最後一班渡輪在凌晨1時開出。

▼12月23日 市民乘搭飛機到外地過聖誕▼



+ 14

跨境巴士凌晨班次增深圳灣口岸 金巴及皇巴加強服務

跨境巴士方面，政府早前公布，已與跨境巴士服務營辦商安排新增元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，以及加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由灣仔、太子及佐敦等出發的跨境巴士；來往皇崗口岸及港珠澳大橋穿梭巴士（皇巴及金巴）。

政府又指，有需要時在港珠澳大橋、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地，設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

金巴及皇巴加強服務。（資料圖片）

元旦特別通宵巴士路線NB2號和NB3號 往返元朗／天水圍和往返屯門

政府並公布，為配合深圳灣口岸元旦日24小時通關的特別安排，新大嶼山巴士及城巴凌晨時段分別營運NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

為配合深圳灣口岸元旦日24小時通關的特別安排，新大嶼山巴士及城巴凌晨時段分別營運NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線。（資料圖片／蘇煒然攝）

羅湖口岸關閉後 上水站可乘N73號線短程巴士往落馬洲交匯處

此外，在羅湖口岸關閉後，乘客仍可在港鐵上水站乘搭特別開設的N73號線短程巴士，服前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再換乘皇巴前往深圳。