黃金周｜尖沙咀大家樂變內地團飯堂　44元滑蛋牛飯配熱奶茶成團餐

踏入十一黃金周第二日，尖沙咀一帶人頭湧湧，設有多間食肆的星光行地庫商場擠得水洩不通，中午時段至少有14個旅行團、過百人到訪，場內大家樂成為團友飯堂，有旅行團統一點選44元滑蛋牛肉飯配熱奶茶，亦有團友自行點選「小紅書」推薦的一哥焗豬扒飯。有遊客認為，食物頗具香港特色，味道尚可接受。



（任葆穎攝）

記者中午12時到達星光行地庫商場，當時有4個旅行團在電梯口附近聚集或準備離開，約10分鐘後，再多10團抵達。其間，有負責接待旅客團用膳的黑衣女士向記者說：「不要站在這裏（電梯口附近），這裏是工作區」。

星光行設有5間食肆，包括大型連鎖快餐店大家樂、專門接待團餐的「世紀精品」等，另設有手信店、金鋪等。

（任葆穎攝）

根據觀察，多個旅行團到大家樂用膳，其中一團獲統一安排滑蛋牛肉飯配熱奶茶，高峰期有逾10名團友在取餐處前排長龍候餐。翻查餐牌，該款餐價值44元。其中一名不願具名的團友透露，旅行費已包含午膳費，但須自己找座位。

（任葆穎攝）

（任葆穎攝）

導遊：人較多可吃麥當勞

不過，也有導遊帶領旅行團到大家樂後，著團友自行點餐，又稱「如果人較多，可以吃麥當勞。」

上海遊客吳先生參加旅行團首次來港逗留2日，今午獲安排到大家樂吃午餐。他認為頗有香港特色，味道跟內地食品稍有不同，尚可接受。

有團友稱僅獲15分鐘時間用膳

深圳遊客韓先生隨旅行團首次訪港，並稱在大家樂的午膳是「旅行社統一訂的」，味道「還可以」，並透露團費200多元。他稱會逗留兩日一夜，主要想來看自然風景。

另有自行點餐的團友透露，由於候餐時間太長，只有15分鐘用膳，形容很趕急。

（任葆穎攝）

另有不少團友點了獲內地小紅書推薦的一哥焗豬扒飯。除了大家樂，亦有部份旅行團獲安排到「世紀精品」食團餐，導遊到星光廣場後向團友派發餐卷，並著他們先在附近逛一逛，及後在指定時間用膳。

（小紅書截圖）

（任葆穎攝）

翻查資料，旅監局在2023年3月底要求旅行代理商須向提供團餐的食肆事先預約及確認用餐時間，以及預約用膳時段不得少於30分鐘。

廣東道名牌店外現人龍 內地女客指不會購物：沒有錢

雖然今日天氣炎熱，但仍有大批內地旅客遊覽不同景點，更有人戴上「面堅尼」防止曬傷。

（任葆穎攝）

其中，有名店街之稱的尖沙咀廣東道亦出現人流，但不算擠擁。記者今早觀察約半小時，約3間奢侈品牌店外出現人龍，其中LOUIS VUITTON高峰期有約10人排隊等候，另兩間店舖「老鋪黃金」及「Van Cleef & Arpels」則有約2至3人在店外排隊。

（黃寶瑩攝）

（黃寶瑩攝）

內地遊客吳小姐一行6人在廣東道逛街，並購買了黃金，但未有透露消費金額。她稱今次來港購物和遊玩，會逗留2至3日，預計整個旅程花費約2萬，稍後會與小朋友到迪士尼玩。

河南遊客李先生表示，今次第一次來港，會逗留一至兩日，到處「鑽一鑽」。其女友稱，雖然香港是購物天堂，但預計不會購物，笑言「沒有錢」。