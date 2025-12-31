女子省港盃港隊用男更衣室　足總張炎有稱研改善：雙料娛樂係最好

第七屆女子省港盃周日（28日）在只有一個女更衣室的九龍灣公園足球場上演，港隊須用男性更衣室，主教練質疑安排，並上載裝備放於沒圍封尿兜前相片。比賽當日男子省港盃在有多於一個女更衣室的香港大球場上演，不少球迷質疑何不如以往也曾試過的在大球場安排「雙料娛樂」？



裝備要放在男更衣室尿兜前摺枱 港隊女足主帥質疑安排

第七屆女子省港盃，港隊女足主帥列卡度一度在社交平台上載限時動態，圖文並茂指女足該仗被安排使用男更衣室、裝備要放在尿兜前摺枱上，質疑在重要的主場賽事如此安排是否恰當。

港將陳綺馨賽後接受媒體訪問則指小時候曾經歷過同類事件，但「沒想到今天要再經歷」。陳綺馨又指，該場地並非正式的比賽場地，賽前熱身前想放鬆一下，要坐在更衣室外面。

女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演，主場的港隊被安排使用男性更衣室，主教練列卡度在社交平台上載限時動態，質疑安排對於一隊代表香港的女子隊伍是否合適。（網上圖片）

女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演，主場的港隊被安排使用男性更衣室，賽前港隊成員圍站於更衣室外，相信教練在講解戰術。（網上圖片）

同日男子省港盃在有多於一個女更衣室大球場上演 何不雙料娛樂？

康文署轄下的九龍灣公園11人足球場只有一個女更衣室及洗手間，而其他部份場地包括同日上演男子省港盃的香港大球場、旺角大球場、將軍澳運動場及小西灣運動場，設多於一個男、女更衣室，而香港大球場以往也曾上演足球「雙料娛樂」，即同日安排兩場賽事。

香港足總總幹事張炎有今日（31日）在商台節目透露，今屆女子省港盃有曾考慮過於香港大球場上演「雙料娛樂」，其他方案包括安排女子省港盃在港超聯球場上演，也曾聯絡香港足球會（港會）球場及啟德體育園青年運動場等。

不過，大球場當日未能安排兩場賽事，港超聯球場又正值每年10月至翌年1月的冬天草地保養，港會球場及啟德體育園青年運動場又沒檔期，故安排在曾上演第一屆女子省港盃的九龍灣公園足球場上演。

張炎有稱「頭場女子、尾場男子」的「雙料娛樂」在他角度是最好安排

張炎有稱，「頭場女子、尾場男子」的「雙料娛樂」在他角度是最好安排，「因球迷唔係只係支持男子」，但「唔係好經常做得到」：「以往（雙料娛樂）得出經驗（對草地保養）唔好，大球場（康文署）要保持供應好草地質素，無可厚非。」

張炎有：不足係將來改善動力

張炎有指，放於更衣室的裝備是由港隊裝備部員工布置，如當時港隊有即時提出問題，或許有更好處理，而他認為每一次不足都有改善空間，「不足係將來改善動力」，將來有機會安排「雙料娛樂」，但要配合當時期草地質素及康文署草地負荷能力等因素。

第七屆女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演。（足總直播截圖）

港將陳綺馨賽後接受媒體訪問則笑言，小時候曾經歷過同類事件，但「沒想到今天要再經歷」。（資料圖片）

第七屆女子省港盃昨午（28日）在九龍灣公園足球場上演。（洪戩昊攝）

九龍灣公園足球場有一個女更衣室，但據了解，女更衣室以往為醫護室，近年才改建。（洪戩昊攝）

九龍灣公園足球場兩個男更衣室均是與廁所相連，空間狹小，除了更衣位置外便沒有多餘空間。（洪戩昊攝）

翻查資料，女子省港盃上一次香港舉辦是去年二月，當時比賽場地為旺角大球場。（資料圖片／袁志浩攝）