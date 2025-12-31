大腸癌篩查計劃｜1950至1976年出生元旦起合資格　即睇資格及詳情

政府大腸癌篩查計劃｜大腸癌篩查計劃2026｜衞生署今日（31日）宣布，1950年至1976年出生的香港居民，將於明日、即明年1月1日起符合資格參加政府資助的大腸癌篩查計劃，衞生署呼籲所有合資格人士盡早參加計劃，同時提倡實踐健康生活來降低大腸癌風險。



衞生署指，截至今年十一月底，今年新增的參與大腸癌篩查計劃人數已超過6.6萬人，總參與人數超過57.9萬名，當中15%的大便免疫化學測試結果呈陽性，其中約4.5萬人（7.9%）在接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，約3,800人（0.7%）確診大腸癌。分析顯示，在計劃下篩查出確診患上大腸癌的個案中，超過五成屬早期階段，顯示篩查有效性。政府大腸癌篩查計劃資訊一文看清。



衞生署指，截至今年十一月底，今年新增的參與大腸癌篩查計劃人數已超過6.6萬人，總參與人數超過57.9萬名。（資料圖片）

政府大腸癌篩查計劃是什麼？

．計劃以公私營協作的模式推行，資助年齡介乎50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年於私營機構接受篩查。有意參加計劃的人士需先約見參與計劃的基層醫療醫生，安排進行大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如測試結果呈陰性，參加者應於兩年後進行覆檢。

大腸癌篩查計劃驗什麼？

．參加者會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

誰合資格參加大腸癌篩查計劃2026？

．1950至1976年出生的香港居民。（50至75歲）

．持香港身份證或豁免登記證明書。

．已加入電子健康系統。

什麼人士不可以參加大腸癌篩查計劃？

．有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士。

衞生署呼籲合資格市民，盡早參加篩查計劃以預防大腸癌。(Getty Images)

政府大腸癌篩查計劃幾錢？

下列項目由政府全數資助，無須額外付費：

．處理你參加計劃的登記程序

．大便隱血測試化驗

．接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲得有關採便的建議，或在有需要時補發兩支採便管

．接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲知有關大便隱血測試的陰性結果

支付診症的額外費用：

診症額外費用是指基層醫療醫生在扣除政府資助診症金額後向你收取的費用。

視乎你選擇的基層醫療醫生，你或須支付額外費用，此金額同樣適用於第一次診症獲發參加者資料包和第二次診症(假若測試結果呈陽性)聽取醫生講解及轉介。

政府亦會就第二次診症提供資助，該診症通常由第一次診症的同一位醫生負責。第二次診症的額外費用與第一次診症的額外費用相同。

大腸癌篩查計劃有幾多醫生參加？

．衞生署指，目前，有超過1,200名基層醫療醫生在約2,300個診所提供服務，並有260名大腸鏡醫生參與計劃，於約790個診所進行檢查。在提供大腸鏡檢查基本服務時，大腸鏡醫生只可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。超過70%的服務地點不會就大腸鏡檢查或切除瘜肉收取額外費用。

政府大腸癌篩查計劃有什麼發現？

．衞生署指，截至今年十一月底，今年新增的參與大腸癌篩查計劃人數已超過6.6萬人，總參與人數超過57.9萬名，當中15%的大便免疫化學測試結果呈陽性，其中約4.5萬人（7.9%）在接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，約3,800人（0.7%）確診大腸癌。分析顯示，在計劃下篩查出確診患上大腸癌的個案中，超過五成屬早期階段，顯示篩查有效性。