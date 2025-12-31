大坑西邨重建｜4住戶申上訴許可被拒　平屋最快明年2.1可強制收回

大坑西邨重建計劃因有住户拒絕遷出未能施工，負責的香港平民屋宇有限公司，早前循民事訴訟，要求餘下租戶遷出，拒遷居民被裁定敗訴，最終多户亦達成和解。其中4名居民今（31日）在區域法院申請上訴許可，即日被駁回。平屋一方透露，目前只餘3户人未搬，法官下令平屋須於明年2月1日後才可強制收回管有權，並下令居民支付訟費。年逾七十的居民庭上直言無力負擔訟費，會堅持到底拒絕遷走。



原告為香港平民屋宇有限公司，由資深大律師馮柏棟、大律師陸栩然和羅鈞培代表。4名上訴居民為甄國業、曹綽芝、譚蕙蘭和關偉建。

其中兩名被告：關偉達(左)甄國業(右)。(陳曉欣攝)

石硤尾大坑西邨，在2024年已準備清拆，因有住戶拒遷，至今仍未把全部單位收回。

法官陳錦泉指，他早前曾要求平屋重新考慮給予曹回遷資格及作恩恤安排，可惜平屋拒絕。陳官指，曹的情況不符上訴法律理據，即日駁回4人的上訴許可申請，將於1月8日頒判詞，並下令居民支付訟費。

居民關偉建稱，他無力支付訟費，他被迫至走投無路，斥平屋身為企業只會告居民，他現今尊嚴盡失。

案件編號：DCCJ 5505/2023、DCCJ 5507/2023、DCCJ 5509/2023、DCCJ 5582/2023