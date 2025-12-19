大坑西邨居民放擴音器裁造成噪音上訴失敗　求准到終院上訴被拒

大坑西邨男居民涉於去年6月，在樓梯間擺放擴音器，播放居民對重建大坑西邨的不滿及訴求。該男居民被裁定「擴音器造成的噪音煩擾」罪成，遭判罰款1,500元。高等法院法官李俊文早前駁回其上訴後，男居民打算提出終極上訴，並申請上訴至終審法院的證明書。李官今（19日）頒判辭，指男居民現時提出的爭議，只是重複審訊及早前上訴的論點，不涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點，因此拒絕其申請。



上訴人黃桂強，66歲。他被控於2024年6月4日下午9時 4分至9時20分期間，在深水埗大坑西邨1樓和2樓的公眾地方，使用揚聲器擴大聲音時發出噪音，該噪音對潘國輝而言是其煩擾的根源。

上訴人黃桂強。(朱棨新攝)

黃提出3項爭議

沒有律師的黃提出3項爭議，包括：1）《噪音管制條例》條文所指的「使用揚聲器」，是否必須由控方證明被告為實際「操作者」或「控制者」；2）若控方僅以黃在場或參與活動，作為唯‍一基礎推定其「使用」擴音器，是否錯誤轉移舉‍證責任；3）高等法院在欠缺直接證據證明黃為擁有人或操‍作者的情況下，維持定罪，是否構成實質及嚴重不公。

官指黃所提論點與上訴時相同

李官在判辭指，黃針對控罪中「使用」揚聲器的元素，只是重複審訊及上訴時的論點，即他僅僅在場及留‍有聯絡電話，不足以證明他有實際操作、控制或啟動涉案揚聲器。李官指，這些都是事實的爭議，原審裁判官和李官已作出裁定。

李官指，黃提出的爭議不涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點，因此拒絕上訴人的申請。

案件編號：HCMA475/2024