大坑西邨重建｜九旬婦指平屋未交代利潤拒遷出 官稱不成理裁敗訴
撰文：陳蓉
香港平民屋宇有限公司（下稱：平屋）早前循民事訴訟，入稟控告拒絕遷出的大坑西邨居民，法官陳錦泉今（16日）其中一宗涉及九旬居民李蕙蘭的案件下判詞。判詞指出，李以平屋得到大量政府資助，並以非牟利機構身份賺取利潤，卻未有向公眾及政府交代等作為抗辯理由，惟陳官認為，無論平屋有沒有賺取利潤，是否需要向政府交代，都不構成租客在租約期滿後不交回物業管有權的理據，裁定平屋勝訴，李需要交還單位兼付訟費。
原告方為香港平民屋宇有限公司，被告為李蕙蘭
李認為平屋以非牟利機構身份賺取利潤
法官陳錦泉在判詞指，李質疑平民屋宇為非牟利團體，得到政府在地價及資金的優惠，惟重建所得的利潤卻保密，處理村民回遷的審核過程又不透明，認為平屋以非牟利機構身份賺取利潤，沒有監管，濫用公權，應該向納稅人及政府交代。
官指認為平屋未交代利潤不成拒遷理由
惟陳官認為，平屋是私人機構，無論它賺取利潤與否，是否有責任對政府或其他監管機構有交代，都不構成租客在租約期滿後不交回物業管有權的理據，裁定平屋勝訴。
案件編號：DCCJ47/2024
