大埔那打素醫院70歲女病人擅自離院 院方報警 籲市民提供消息
撰文：任葆穎
出版：更新：
大埔那打素醫院一名70歲女病人今日（31日）早上擅自離開醫院內科病房，保安員在醫院範圍搜索無果，院方已即時聯絡病人家屬及報警求助。院方表示非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。
一名70歲女病人於今日早上約10時15分，未有通知病房職員便擅自離開內科病房。院方派出保安員在醫院範圍搜索，但未能尋獲，已即時聯絡病人家屬及報警求助。院方非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。
雅麗氏何妙齡那打素醫院發言人表示，該名病人身高約1.6米，中等身材，蓄黑色中長頭髮，離開醫院時身穿黑色上衣。院方呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話2689-2002。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。
