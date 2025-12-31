大埔那打素醫院70歲女病人擅自離院　院方報警　籲市民提供消息

大埔那打素醫院一名70歲女病人今日（31日）早上擅自離開醫院內科病房，保安員在醫院範圍搜索無果，院方已即時聯絡病人家屬及報警求助。院方表示非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。



大埔那打素醫院有病人自行離開醫院。（資料圖片）

一名70歲女病人於今日早上約10時15分，未有通知病房職員便擅自離開內科病房。院方派出保安員在醫院範圍搜索，但未能尋獲，已即時聯絡病人家屬及報警求助。院方非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。

雅麗氏何妙齡那打素醫院發言人表示，該名病人身高約1.6米，中等身材，蓄黑色中長頭髮，離開醫院時身穿黑色上衣。院方呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話2689-2002。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。